ABD İle Yaşanan Siyasi Gerilime Karşın Ticaret Hacmi 18 Milyar Dolara Yükseldi
Advert Advert Advert


ABD İle Yaşanan Siyasi Gerilime Karşın Ticaret Hacmi 18 Milyar Dolara Yükseldi


ABD İle Yaşanan Siyasi Gerilime Karşın Ticaret Hacmi 18 Milyar Dolara Yükseldi
ABD İle Yaşanan Siyasi Gerilime Karşın Ticaret Hacmi 18 Milyar Dolara Yükseldi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 22:52:30
Anasayfa İthalat&İhracat ABD İle Yaşanan Siyasi Gerilime Karşın Ticaret Hacmi 18 Milyar Dolara Yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı ilk sene, güvenlik ve diplomasi alanlarında yaşanan gerilim ve tepkilere karşın Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi, 2017 senesinin ilk 11 aylık döneminde bir önceki senenin 11 aylık dönemine kıyasla yüzde 16.6 oranında artarak 18.7 milyar dolara çıktı.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, Trump'ın başkanlık görevine başladığı 2017 senesinde yükselerek devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2017 senesinin ilk 11 aylık döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 32.4 oranında artış gösterdi ve 7.9 milyar dolara ulaştı. ABD'den yapılan ithalat ise aynı dönemde yüzde 7.2 oranında artış göstererek 10.8 milyar dolara yükseldi.  

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 2017 senesinin 11 aylık döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.6 oranında artarak 18.7 milyar dolara yükseldi. Kasım 2017 tarihi itibarıyla elde edilen dış ticaret hacmine yönelik veriler, 2016 senesinin 12 aylık süreci boyunca tespit edilen 17.5 milyar dolar tutarını geçti. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2016 senesinde 6.6 milyar dolar seviyesindeyken, bu ülkeden ithalat ise 10.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. 

Türkiye'nin 2017 İhracat Performansı Başarılı 

İhracatın 2017 senesinde başarılı bir performans göstererek hızla yükseldiğini dile getiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, yapmış olduğu açıklamalarda, elde edilen rakamların gösterilen başarının bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti. DEİK Konsey Başkanı Yalçındağ, Kasım ayı itibarıyla ABD'ye 8 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. 

DEİK Mehmet Ali Yalçındağ TÜİK İhracat İthalat ABD
KREDİ HABERLERİ
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda, bankalar tarafından sizlere sunulan geri ödeme planlarını göreceğiz. 15.000 TL kredi veren bankalar içerisinde Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, ING Bank, Şekerbank...
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Yeni bir ev almak isteyen, eğitimi için yurtdışına çıkacak olan veya arabasını değiştirmek isteyenlerin ilk uğradıkları yer olan bankalar, tüketicilerine farklı vade sayılarından kredi imkanları sunuyor. Tüketicilerin eğitim, sağlık, iş ve ticaret unsurlarında...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!
Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!
Hamburg ve Antakya TSO’nun İstihdam Projesi
Hamburg ve Antakya TSO’nun İstihdam Projesi