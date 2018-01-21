Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, Trump'ın başkanlık görevine başladığı 2017 senesinde yükselerek devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2017 senesinin ilk 11 aylık döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 32.4 oranında artış gösterdi ve 7.9 milyar dolara ulaştı. ABD'den yapılan ithalat ise aynı dönemde yüzde 7.2 oranında artış göstererek 10.8 milyar dolara yükseldi.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 2017 senesinin 11 aylık döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.6 oranında artarak 18.7 milyar dolara yükseldi. Kasım 2017 tarihi itibarıyla elde edilen dış ticaret hacmine yönelik veriler, 2016 senesinin 12 aylık süreci boyunca tespit edilen 17.5 milyar dolar tutarını geçti. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2016 senesinde 6.6 milyar dolar seviyesindeyken, bu ülkeden ithalat ise 10.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'nin 2017 İhracat Performansı Başarılı