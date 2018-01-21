Turizm sektör temsilcileri, biraz kaybın yaşanmasının normal olduğunu fakat her haliyle Türkiye turizminin 2017 senesinde gelen turist sayısını geçeceğini ve 5.5 milyonluk hedefe ulaşılacağını dile getirdi. Geçen günlerde Rusya ile Mısır arasında imzalanan turizm anlaşmasıyla tüm dikkatler Türk turizm sektörüne çevrildi. 2017 senesinde 5 milyona yakın Rus turist sayısına ulaşan Türkiye, Rusya'nın Mısır'a tekrar uçuş seferlerini başlatmasıyla akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Türkiye pazarının Mısır'a mı gideceği yönündeki sorularla Rusya'nın yalnızca Kahire seferlerini başlattığına dikkat çeken turizmciler, asıl önemli olan konunun Sharm El Şeyh seferlerinin başlatılması olduğuna değindi. Bu seferlerin haziran ayında başlatılması durumunda Türk turizminin 2018 Eylül-Ekim dönemlerini etkileyeceğini belirten turizmciler, buna rağmen her koşulda ülkede yüzde 10'luk bir artış yaşanacağını, 2018 senesinde 5.5 milyonluk hedefe ulaşılacağını öngördüklerini aktardı.

Mısır ile Türkiye'nin birbirini tamamlayan pazarlar olduğuna işaret eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rus turistlerin kış mevsiminde Mısır'ı, yaz mevsiminde ise Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti. Her koşulda yüzde 10'luk bir artış yaşanacağını düşündüklerini dile getiren Ayık, şimdiki rezervasyonların bu artışı gösterdiğini ifade etti.

Sharm El Şeyh Seferlerini Başlaması Turizmi Ciddi Anlamda Etkiler