Temiz Ve Güvenli Elektrik İçin Nükleer Güç Santralleri Araştırıldı
Advert Advert Advert


Temiz Ve Güvenli Elektrik İçin Nükleer Güç Santralleri Araştırıldı


Temiz Ve Güvenli Elektrik İçin Nükleer Güç Santralleri Araştırıldı
Temiz Ve Güvenli Elektrik İçin Nükleer Güç Santralleri Araştırıldı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 23:44:04
Anasayfa Yatırım Temiz Ve Güvenli Elektrik İçin Nükleer Güç Santralleri Araştırıldı

Türkiye’nin yatırım yapmak için hevesle beklediği temiz ve güvenli elektrik üretimi için geri sayım başladı.

Ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlayacak santraller, istihdama da fayda sağlayacak. Devlet, kısa vadede özel sektörle iş birliği içinde inşa edeceği 3 nükleer santralle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirecek. Santraller inşa edilecekleri noktanın ekonomi, sanayi, nüfus, eğitim ve sosyal düzeyine ek olarak istihdamına da fayda sağlayacak.  

Enerji Bakanlığı bir grup gazeteciyle beraber Fransa'daki nükleer santralleri ziyaret etti. Santrallerin bulunduğu bölgelere olan faydaları yerinde inceledi. Fransa, 19 Nükleer Güç Santrali (NGS)'de bulunan 58 reaktör, elektrik ihtiyacının yüzde 77'lik bölümünü karşılıyor. Nükleer santrallerin bulunduğu bölgeye kurulan otel, restoran, konut ve okullar da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 28 milyon 300 bin elektrik abonesine kesintisiz ve temiz elektrik hizmeti sunan santrallerde 132 bin 107 kişilik istihdam sağlandı. Paris'in 200 kilometre güneyinde, 350 kişilik bir kasabaya inşa edilen Belleville NGS, açıldığı bölgeye nüfus göçünü 10'a katladı.  

Santrallerin Bulunduğu Bölgelerde Halkın Refah düzeyi Yükseldi 

Bu yatırım sayesinde bölgede iş imkânının ve istihdamın arttığını dile getiren Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot, santrale yakın yaşayan insanların güvenliği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bu bölgede yaşayan insanların güvenlik endişesi olmadığına dikkat çeken Bagot, çoğu vatandaşın santralde çalıştığını, yerel bilgilendirme komitesinin insanları sürekli bilgilendirdiğini anlattı. 

Santral ve etrafındaki orta ölçekli işletmelere senelik bazda ortalama 30 milyon euro değerinde iş imkânı sunduklarını belirten Santralin Kurumsal İletişim Direktörü Thierry Taponard, santrale 2025 senesine kadar 2 milyar euro tutarında yatırım yapılacağını bildirdi. Taponard, tesis ile farklı ülkelerden insanların çalışmak için bölgeye geldiğini ifade etti. Taponard, Flamanville nükleer santraline 5 kilometre uzaklıkta bulunan Les Pieux'in Belediye Başkanı Jacques Lepetit, bölgede nükleer santrallerle beraber yeni limanlar, demir ve karayolları ile altyapı tesisleri inşa edildiğini ve bu sayede vatandaşların yaşam standardının yükseldiğini belirtti. 

Nükleer Güç Santralleri Fransa Berat Albayrak Thirerry Taponard Les Pieux
KREDİ HABERLERİ
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda, bankalar tarafından sizlere sunulan geri ödeme planlarını göreceğiz. 15.000 TL kredi veren bankalar içerisinde Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, ING Bank, Şekerbank...
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Yeni bir ev almak isteyen, eğitimi için yurtdışına çıkacak olan veya arabasını değiştirmek isteyenlerin ilk uğradıkları yer olan bankalar, tüketicilerine farklı vade sayılarından kredi imkanları sunuyor. Tüketicilerin eğitim, sağlık, iş ve ticaret unsurlarında...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!
Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!
Hamburg ve Antakya TSO’nun İstihdam Projesi
Hamburg ve Antakya TSO’nun İstihdam Projesi