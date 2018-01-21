Ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlayacak santraller, istihdama da fayda sağlayacak. Devlet, kısa vadede özel sektörle iş birliği içinde inşa edeceği 3 nükleer santralle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirecek. Santraller inşa edilecekleri noktanın ekonomi, sanayi, nüfus, eğitim ve sosyal düzeyine ek olarak istihdamına da fayda sağlayacak.

Enerji Bakanlığı bir grup gazeteciyle beraber Fransa'daki nükleer santralleri ziyaret etti. Santrallerin bulunduğu bölgelere olan faydaları yerinde inceledi. Fransa, 19 Nükleer Güç Santrali (NGS)'de bulunan 58 reaktör, elektrik ihtiyacının yüzde 77'lik bölümünü karşılıyor. Nükleer santrallerin bulunduğu bölgeye kurulan otel, restoran, konut ve okullar da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 28 milyon 300 bin elektrik abonesine kesintisiz ve temiz elektrik hizmeti sunan santrallerde 132 bin 107 kişilik istihdam sağlandı. Paris'in 200 kilometre güneyinde, 350 kişilik bir kasabaya inşa edilen Belleville NGS, açıldığı bölgeye nüfus göçünü 10'a katladı.

Santrallerin Bulunduğu Bölgelerde Halkın Refah düzeyi Yükseldi

Bu yatırım sayesinde bölgede iş imkânının ve istihdamın arttığını dile getiren Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot, santrale yakın yaşayan insanların güvenliği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bu bölgede yaşayan insanların güvenlik endişesi olmadığına dikkat çeken Bagot, çoğu vatandaşın santralde çalıştığını, yerel bilgilendirme komitesinin insanları sürekli bilgilendirdiğini anlattı.