Güvensiz Ürünlere Geçit Yok!
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Güvensiz Ürünlere Geçit Yok!


Güvensiz Ürünlere Geçit Yok!
Güvensiz Ürünlere Geçit Yok! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-22 Saat: 08:35:54
Anasayfa Eko Gündem Güvensiz Ürünlere Geçit Yok!

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, güvensiz ürün ithalatına geçit verilmeyeceğini ifada ederek, bakanlığın yaklaşık 16 milyon ürüne izin vermediğini bildirdi.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, güvensiz ürün ithalatına geçit verilmeyeceğini ifada ederek, bakanlığın yaklaşık 16 milyon ürüne izin vermediğini bildirdi.

Güvensiz 16 Milyon Adet Çin Malı Gümrükten Geri Döndü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ithal ürünlere yönelik denetimler hakkında konuştu. Zeybekçi, ithal edilen ürünlere yönelik denetimlerin devam ettiği, bu kapsamda geçtiğimiz yıl binlerce ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini aktardı. İzin verilmeyen ürünlerin detaylarını aktaran Bakan, “Bakanlığımız 2017’de 50 bin kadar test yaparak özellikle Uzakdoğu’dan ithal edilen binlerce ürünü mercek altına aldı. Testler çerçevesinde 150 milyonun üzerinde ürün denetimden geçti. Bu ürünlerin parasal değeri ise 5 milyar doların üzerinde hesaplandı” dedi.

Laboratuvar Testleri Arttırıldı! Ürünler Tek Tek Teste Tabi Tutuldu

Ekonomi Bakanı açıklamasında, denetimleri özellikle 17 Temmuz 2017 tarihinden sonra artırdıklarına işaret ederek, “Türkiye’nin sıkı denetim politikası birçok ürünün denetimden geçmesini sağladı. Denetimler hem belge hem işaret kontrolü olarak gerçekleştirildi. Bunların yanında 17 Temmuzdan sonra laboratuvar denetimleri de başladı. İlgili laboratuvarlarda özellikle Çin’den ithal edilen oyuncaklar detaylı olarak incelendi. Güvensiz ürünlerle mücadele kapsamında ithal edilen mobil cihazlar, klimalar, beyaz eşya ürünleri, elektrikli küçük ev aletleri ve aydınlatma ürünleri sıkı şekilde kontrolden geçti. Denetimlerse Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ürünlerde yoğunlaştı. Testlerin gerçekleştiği laboratuvarlar aralıksız çalıştı. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlere hemen işlem yapıldı” şeklinde konuştu.

Halk Sağlığını Tehdit Eden İthal Ürüne Üzün Yok!

Özellikle oyuncaklara yapılan denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Bakan Zeybekci, halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit verilmeyeceğini sözlerine ekledi. 

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