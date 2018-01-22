OPEC ve Rusya’dan Flaş Karar!
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OPEC ve Rusya’dan Flaş Karar!


OPEC ve Rusya’dan Flaş Karar!
OPEC ve Rusya’dan Flaş Karar! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-22 Saat: 09:03:53
Anasayfa Eko Gündem OPEC ve Rusya’dan Flaş Karar!

OPEC ve Rusya, petrol üretimi hakkında verdikleri üretim kısıntısı kararının uzatılabileceği yönünde sinyaller verdi. Buna göre arz 2018’den sonrada sınırlı olabilir!

OPEC ve Rusya, petrol üretimi hakkında verdikleri üretim kısıntısı kararının uzatılabileceği yönünde sinyaller verdi. Buna göre arz 2018’den sonrada sınırlı olabilir!

Ham Petrol Fiyatları Yönünü Yukarı Çevirdi

Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketleri ardından OPEC üyesi ve petrol üreten diğer ülkeler üretimin azaltılmasına karar vermişti. Uzun zamandır devam eden üretimdeki kısıntı, ham petrol fiyatlarının artmasını beraberinde getirmişti. Bu kapsamda OPEC ülkeleri ve Rusya işbirliğine gitmiş ve ortak kararlar alarak birlikte hareket etmeye başlamıştı.

OPEC ve Rusya işte bu noktada birlikte hareket edeceğinin sinyallerini vermeyi sürdürdü. Ham petroldeki arz fazlasının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade eden ülkeler, üretimdeki kısıntının 2018 yılının sonuna kadar devam edeceğini, hatta kısıntının 2018 sonrasında da geçerli olabileceğini belirtti. Ülke yetkilileri konuyla ilgili haberlerin doğru olduğunu, bu kapsamda işbirliğin artacağını belirtti.

İki Bakan Aynı İfadeleri Kullandı

Bir ekonomi haber kanalına konuşan Rusya Enerji Bakanı ve Suudi Enerji Bakanı işbirliğinin kapsamının genişletilebileceğini aktardı.

Suudi Enerji Bakanı, petrol üreten ülkeler için arzdaki kısıntının önem arz ettiğine işaret ederek, “Üretim kararının 2018 yılı sonuna kadar geçerli olmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıl uygulanacak kararı ise bu yılın son aylarında yeniden görüşeceğiz” dedi. Suudi Bakan 2019 yılında fiyatların ve piyasanın dengelenmesini beklediklerini de ifade ederek, ilgili karar hakkında şimdi konuşmanın doğru olmayacağını aktardı.

Rusya Enerji Bakanı ise, “Rusya olarak bizler üretim konusunda alınacak kararlarda işbirliği yapmaya hazırız. Arzdaki kısıntı sona erse dahi Suudi Arabistan ile masaya oturacak, yeni bir karar alacağız” dedi. 

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