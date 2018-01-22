Peugeot Rekor Tazeledi! Satışını En Çok Artıran İkinci Marka Oldu
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Peugeot Rekor Tazeledi! Satışını En Çok Artıran İkinci Marka Oldu


Peugeot Rekor Tazeledi! Satışını En Çok Artıran İkinci Marka Oldu
Peugeot Rekor Tazeledi! Satışını En Çok Artıran İkinci Marka Oldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-22 Saat: 09:30:15
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Peugeot 2017 yılında satışlarını ciddi oranda artırmayı başardı. PSA Grubu’nun toplam satış adeti ise 3,5 milyonun üzerinde oldu.

Peugeot 2017 yılında satışlarını ciddi oranda artırmayı başardı. PSA Grubu’nun toplam satış adeti ise 3,5 milyonun üzerinde oldu.

Peugeot Satışları Yüzde 15,4 Artırdı

PSA Grubu’nun 2017 yılına ilişkin satış rakamları belli oldu. Buna göre Grup geçen yıl 3 milyon 632 bin 642 adetlik satışa imza attı. Ulaşılan satış rakamı bir önceki yılın yüzde 15,4 üzerinde gerçekleşti. PSA Grubu, yaklaşık dört yıldır büyüyen bir grafikle hedeflerine emin adımlarla ulaştı.

Avrupa Pazarındaki Yerini Korudu, Türkiye Pazarında Rekora Koştu

PSA özellikle Avrupa’daki satışlarını büyük ölçüde artırdı. Avrupalı ülkelere yönelik satışlar 2 milyon 378 bin adete ulaştı. Pazardan aldığı payı koruyan Grup, Türkiye’de de büyük başarılar elde etti.  Peugeot Türkiye Genel Müdürü Türkiye pazarında rekora koştuklarını ifade ederek, “2017 yılında Türkiye’de 29 bin 981 binek araç satışı yaptık. Hafif ticari araç grubundaki satış adeti ise 10 bin 501 oldu. Satışlarımızın toplamı ise 40 adetin üzerine çıktı. PSA Türkiye pazarından yüzde 4,2’yi bulan oranda bir pay aldı. Bu satış rakamları değerlendirildiğinde binek araç pazarındaki payımızı 3 basamak birden yükselttik. Satış adetini en fazla artıran markalar arasında ikinci olduk” dedi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü 2017 yılı değerlendirmesinde, Peugeot’un başarılı bir yıl geçirdiğini, tarihi rekorlar yakaladığını ifade etti. Bu kapsamda alınan kararların ve hayata geçirilen stratejilerin kendini gösterdiğine değinerek, “Push to Pass stratejisi, satışların büyük ölçüde artmasını sağladı. Aynı plana bu yılda devam edeceğiz. 2018 yılı hedeflerimize ulaşmak için çaba harcayacağız” dedi. 

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