İŞKUR’dan Gençlere Büyük Fırsat! Günlük 75 Lira Cep Harçlığı
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İŞKUR’dan Gençlere Büyük Fırsat! Günlük 75 Lira Cep Harçlığı


İŞKUR’dan Gençlere Büyük Fırsat! Günlük 75 Lira Cep Harçlığı
İŞKUR’dan Gençlere Büyük Fırsat! Günlük 75 Lira Cep Harçlığı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-22 Saat: 10:02:19
Anasayfa Eko Gündem İŞKUR’dan Gençlere Büyük Fırsat! Günlük 75 Lira Cep Harçlığı

Türkiye 2018 yılında hayata geçirilecek istihdam programını tamamladı. İşsizlikle mücadelede ilk hedef gençler oldu. İŞKUR tarafından sağlanacak desteklere ise firmaların ilgisi yoğun oldu.

Türkiye 2018 yılında hayata geçirilecek istihdam programını tamamladı. İşsizlikle mücadelede ilk hedef gençler oldu. İŞKUR tarafından sağlanacak desteklere ise firmaların ilgisi yoğun oldu.

100 Bin Firma Destek Programı İçin Başvuru Yaptı

İstihdamın artmasına yönelik alınan kararlar, binlerce işsize iş kapısı araladı. Bu kapsamda İŞKUR ilk maaş ve sigorta primi gibi desteklerle firmaların yeni personel alımlarını artırdı. Teşviklerden ve desteklerden yararlanmak için İŞKUR’un kapısını çalan firma sayısı ise 100 bin sınırını aştı. Kurum bünyesine yapılan başvurular “Bir senden bir benden” başlığı altında toplanan teşvikte yoğunluk kazandı.

Bu destek programına göre imalat sanayide faaliyet gösteren ve 3 veya daha az çalışana sahip olan firmalara, artı istihdamda belirli bir süre için maaş desteği veriliyor. Bunun yanında SGP primleri ve primlerin vergileri de devlet tarafından karşılanıyor.

Bir senden bir benden” teşvik programı çerçevesinde istihdam edilen personelin 6 ay boyunca maaşını devlet karşılıyor. Bu programa firmaların ilgisi yüksek olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan veriler 100 bin firmanı başvuru yaptığını gösterdi.

Bunun yanında İŞKUR, işbaşı eğitim programı dahilinde katılımcılara günlük 54 lirayı bulan cep harçlığı da sağlayacak. Geleceğin meslekleri olarak gösterilen yenilenebilir enerji, bilişim ve siber güvenlik gibi mesleklere sağlanacak işbaşı eğitim programına katılan gençlereyse günlük 75 lira gibi bir harçlık verilecek. Programlarda yer alan katılımcılara sağlanan sigorta prim desteğiyse, prime esas kazanç tavanı baz alınarak uygulanacak.  

Kamu 110 Bin Kişiyi İşe Alacak

İŞKUR’un bu destekleri yanında 2018 yılında kamu da çok sayıda kişiyi istihdam edecek. Kamunun istihdam programına göre bu yıl atanacak kişi sayısı 110 bini bulacak. Yeni atamalar devlet kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre belirlenecek. 

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