Döviz piyasası haftanın ilk işlem günü için açıldı. Yatırımcılar ve piyasalar gözünü bugünün döviz kurlarına çevirdi. Dolar bugün kaç liradan güne başladı? Euro 22 Ocak 2018 tarihinde ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Döviz Piyasasında Bugün! Dolar ve Euro’yu Etkileyen Gelişmeler

Dolar ve Euro geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı ardından sakin seyrini düşüşe bırakmıştı. Bunun yanında döviz piyasasının yakından takip ettiği bir açıklamada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings’den gelmişti. Fitch değerlendirmesinde, Türkiye’nin kredi notunu sabit bırakmış, not görünümünü ise “Durağan” olarak duyurmuştu. Bu açıklama ardından piyasaların nabzında herhangi bir değişim kaydedilmedi.

Piyasaları etkileyen diğer bir gelişme ise Afrin’e yapılan operasyon oldu. Operasyonun etkileri ise günün ilerleyen saatlerinde daha net anlaşılacak.

Dolar Bugüne Nasıl Başladı?

Dün 3,8103’den kapanan Dolar haftanın ilk işlem gününe, 3,8230 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6568 TL’den kapanan Euro kuru, bugüne 4,6762 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesinde Son Durum!

Euro cephesindeki yükseliş yönlü hareketler paritenin 1,2222 noktasına kadar çıkmasını sağladı.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününü 115.147,06 puanla tamamlamıştı. Bugünün açılış puanı ise 115.639,18 seviyesinde oldu.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin dün yüzde 5,17’yi bulan oranda değer kaybetti. Bugünün ise yüzde 3,8 değer kaybederek, 11 bin 726 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın Haftaya Nasıl Başladı?

Gram altın güne 163,33 liradan başladı.

Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?

Çeyrek altın yatay seyrine bugün de devam etti. Çeyrek altının satış fiyatı güne 266,07 liradan başladı.