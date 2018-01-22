BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,43 oldu. BIST 100’ün açılış puanı ise 115.639,18 olarak gözlemlendi.

BIST 100 Endeksi Açılışta Yüzde 0,43 Değer Kazandı

Borsa İstanbul geçen haftanın kapanışını düşüşle yaptıktan sonra, haftaya yükselen harekete başladı. BIST 100 endeksindeki yüzde 0,43’lük artış, endeks puanına 492,12 olarak yansıdı. Haftanın ilk işlem gününde bankacılık ve holding endeksleri de yukarı yönlü hareket etti. Bankacılık endeksindeki artış yüzde 0,88 oldu. Holding endeksi güne yüzde 0,32’lik değer artışıyla başladı.

Borsa İstanbul’daki sektör endekslilerinin açılışta sergilediği performans değerlendirildiğinde, haftanın en iyi başlangıcını ulaştırma yaptı. Endeks değerindeki yükseliş yüzde 0,98’i buldu. haftaya kayıla başlayan sektörler arasına en fazla kaybeden finansal, kiralama ve faktöring olarak gözlemlendi. Endeks değerindeki kayıplar yüzde 0,56 olarak belirlendi.

Haftanın Son İşlem Gününde BIST 100

BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlem gününü değer kaybıyla tamamlamıştı. Cuma günü endeks değeri 117 binin üzerine kadar yükselmiş, satışların artmasıyla yeniden aşağı yönlü seyretmişti. BIST 100 günü ise yüzde 1,46’lık kayıpla kapatmıştı. Cuma gününün kapanışı ise 115.147,06 puandan yapılmıştı.

Piyasalar bu hafta yoğun bir veri akışını takip edecek. Bunun yanında yaşanan gelişmeleri de mercek altına alacak. Bilindiği üzere Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı başladı. ABD’de ise hükümet kapandı. Tüm bu gelişmeler piyasaları yakından ilgilendirirken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.

Piyasa uzmanlarına göre, piyasalar bugün daha çok siyasi gelişmelere tepki verecek. BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren analistler, endeks değerinin 115 bin ile 114 bin 400 aralığında destek konumuna geleceğini ifade etti. Endeksin 117 bin puanda ise direnç noktasına ulaşacağını öngördü.