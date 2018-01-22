TEB MTV Ödemelerine Kolaylık Sağlıyor
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TEB MTV Ödemelerine Kolaylık Sağlıyor


TEB MTV Ödemelerine Kolaylık Sağlıyor
TEB MTV Ödemelerine Kolaylık Sağlıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 10:42:26
Anasayfa Eko Gündem TEB MTV Ödemelerine Kolaylık Sağlıyor

Türk ekonomi Bankası tarafından yapılan çalışmalar üzerine MTV ödemeleri için 3 taksit imkanı sağlandığı ifade edildi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine ilişkin bir kampanya başlattı. 31 Ocak’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında MTV ödemelerini TEB şubeleri, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık uygulaması veya www.gib.gov.tr üzerinden TEB ticari ve bireysel tüm kredi kartları ile yapan müşterilerine, motorlu taşıtlar vergi ödemelerinde 3 taksit fırsatı sunuyor.

Bu fırsattan faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin MTV yazıp 4616’ya SMS ile göndermeleri gerekiyor. Ticari müşterilerin ise MTVTİCARİ yazıp boşluk bırakarak kartlarının son 4 hanesini 4616’ya SMS ile göndermeleri gerekiyor.

Kampanyayla ilgili konuşan Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Vergi ödemesi ülkemiz adına hassas bir mevzu. TEB olarak müşterilerimizin vergi ödemelerinde de yanındayız. Bu kapsamda, MTV ödemelerinde, TEB kredi kartlarını kullanan müşterilerimize, bütçelerini zorlamadan 3 taksit imkanı sunuyoruz” dedi

TEB ekonomi haber basın bülteni
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