Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri markası AGT’nin Dijital Platform projesi kapsamında hayata geçirdiği AGT Mobil Uygulama yayına girdi. Tüm iOS ve Android cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabilen ve sektörün iş yapış şeklini değiştirecek AGT Mobil Uygulama, renk ve dekorları görüntüleme, mekanlar üzerinde uygulamanın yanı sıra karşılaştırma, teklif alma ve en yakın bayiyi bulma gibi birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

İnovatif, işlevsel ve trend yaratan ürünleriyle mobilya bileşenleri sektörüne yön veren AGT, dijital dünyanın yeniliklerini hayatı kolaylaştırmak ve sınırları kaldırmak için kullanıyor. AGT’nin, bu amaçla başlattığı Dijital Platform projesi çerçevesinde hayata geçirdiği Mobil Uygulama, sektöre yön verecek ve sektörün çalışma şeklini değiştirecek bir uygulama. Kullanıcılara ürün kartelasını rahatça görüntüleyebilme ve karşılaştırma yapabilme imkânı sunan AGT Mobil Uygulama sipariş takibi, en yakın bayiyi bulma ve kampanyaları görüntüleme gibi birçok özelliğiyle de öne çıkıyor. Dekorasyon önerilerinin de yer aldığı AGT Mobil Uygulama, ücretsiz olarak tüm iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor.

AGT Mobil Uygulama kullanıcıları MDF – Lam, panel ve parke ürünlerinin tüm renk, model ve ölçü gibi teknik özelliklerini görebiliyor, ürünleri üç boyutlu olarak inceleyebiliyor. Kullanıcılara farklı mekan görselleri üzerinden AGT ürünlerini tasarlama imkanı da sunan uygulama, ürünlerin bir mekanda nasıl görüneceğine, renk ve dokuların birbirleriyle uyumlarına ilişkin fikir sahibi olabilmeye olanak tanıyor. Uygulamada kullanıcılar favori listelerini oluşturabiliyor ve seçtikleri ürünler için en yakın bayiden veya harita üzerinden seçeceği AGT bayilerinden teklif alabiliyor.