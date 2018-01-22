AGT Sektörde İlk Dijital Platform Projesini Gerçekleştirdi
Advert Advert Advert


AGT Sektörde İlk Dijital Platform Projesini Gerçekleştirdi


AGT Sektörde İlk Dijital Platform Projesini Gerçekleştirdi
AGT Sektörde İlk Dijital Platform Projesini Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 10:49:10
Anasayfa Şirketler AGT Sektörde İlk Dijital Platform Projesini Gerçekleştirdi

Türkiye'nin önemli mobilya markası AGT sektörde bir ilk gerçekleştirdi. Bu süreçte dijital platform projesini hayata geçirdi.

Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri markası AGT’nin Dijital Platform projesi kapsamında hayata geçirdiği AGT Mobil Uygulama yayına girdi. Tüm iOS ve Android cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabilen ve sektörün iş yapış şeklini değiştirecek AGT Mobil Uygulama, renk ve dekorları görüntüleme, mekanlar üzerinde uygulamanın yanı sıra karşılaştırma, teklif alma ve en yakın bayiyi bulma gibi birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

İnovatif, işlevsel ve trend yaratan ürünleriyle mobilya bileşenleri sektörüne yön veren AGT, dijital dünyanın yeniliklerini hayatı kolaylaştırmak ve sınırları kaldırmak için kullanıyor. AGT’nin, bu amaçla başlattığı Dijital Platform projesi çerçevesinde hayata geçirdiği Mobil Uygulama, sektöre yön verecek ve sektörün çalışma şeklini değiştirecek bir uygulama. Kullanıcılara ürün kartelasını rahatça görüntüleyebilme ve karşılaştırma yapabilme imkânı sunan AGT Mobil Uygulama sipariş takibi, en yakın bayiyi bulma ve kampanyaları görüntüleme gibi birçok özelliğiyle de öne çıkıyor. Dekorasyon önerilerinin de yer aldığı AGT Mobil Uygulama, ücretsiz olarak tüm iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor.

AGT Mobil Uygulama kullanıcıları MDF – Lam, panel ve parke ürünlerinin tüm renk, model ve ölçü gibi teknik özelliklerini görebiliyor, ürünleri üç boyutlu olarak inceleyebiliyor. Kullanıcılara farklı mekan görselleri üzerinden AGT ürünlerini tasarlama imkanı da sunan uygulama, ürünlerin bir mekanda nasıl görüneceğine, renk ve dokuların birbirleriyle uyumlarına ilişkin fikir sahibi olabilmeye olanak tanıyor. Uygulamada kullanıcılar favori listelerini oluşturabiliyor ve seçtikleri ürünler için en yakın bayiden veya harita üzerinden seçeceği AGT bayilerinden teklif alabiliyor.

AGT ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!