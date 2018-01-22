UXistanbul İçin Geri Sayım Başladı
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UXistanbul İçin Geri Sayım Başladı


UXistanbul İçin Geri Sayım Başladı
UXistanbul İçin Geri Sayım Başladı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 10:54:32
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Kullanıcı konferansı olarak anılan ve dördüncüsü düzenlenecek olan UXistanbul konferansı Şubat ayında gerçekleştirilecek.

UXservices tarafından düzenlenen, bölgenin ve Türkiye’nin ilk uluslararası kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı olan UXistanbul’un dördüncüsü, 20 Şubat’ta The Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da alanlarının önde gelen isimlerini ağırlamaya hazırlanan etkinliğin teması ise “Servis tasarımı”.

Kapsamlı içeriği ile gün boyunca devam edecek olan UXistanbul’un bu yılki keynote konuşmacıları arasında Facebook VR Ürün Tasarımcısı Katya Kostyukova, IBM Servis Tasarımı Programı Direktörü Peter Fossick ve idean Tasarım Odaklı Organizasyonlar Yöneticisi Oli Shaw yer alıyor.

Etkinlikte ayrıca aralarında Selectel’de Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Nikita Efimov’un da bulunduğu çeşitli profesyoneller konuşmacı olarak sahne alacak.

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