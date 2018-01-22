22 Ocak 2018 – MediaTek teknolojisi, akıllı telefon üreticilerine, tüketicilerinin kalp sağlığını korumalarına yardımcı olmalarını sağlıyor. Ürettikleri telefonlara, MediaTek’in yeni Sensio modülünü entegre eden telefon üreticileri, tüketicilerinin kalp sağlıklarıyla ilgili ölçümleri, parmak uçlarıyla yapmalarına yardımcı olacak; onların kalbine daha yakın duracak.

MediaTek’in yeni Sensio modülü, akıllı telefonların kalp sağlığı ile ilgili 6 önemli veriyi ilk kez birlikte ölçümleyip görüntülemesine olanak sağlıyor. MediaTek Sensio™ modülü kullanan akıllı telefonlar, nabız hızı ve değişimleri, tansiyon değeri ve trendleri, kandaki oksijen değeri (SpO2) başta olmak üzere 6 önemli veriyi, 60 saniye içerisinde ölçüp, tek bir ekranda görüntüleyebiliyor. Sensio kullanan telefonlar ayrıca, elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) ölçümü de yapabiliyor.

2018 yılı başında akıllı telefon üreticilerine sunulan MediaTek Sensio™, MT6381 donanımı ve özel yazılımla beraber geliyor. Optik, elektrik ve işlemci bileşenlerinin birlikte kullanımı, modülün esnek bir şekilde tüm akıllı telefon modellerine entegre edilebilmesini sağlıyor. Sensio, üreticilerle aynı zamanda, kendilerinin ya da bağımsız geliştiricilerin hazırlayacakları uygulamaları da entegre etme özgürlüğü sunuyor.

6 Önemli Veri 60 Saniyede Ekranda

Sensio ile gelen sensörlere parmak ucuyla dokunan akıllı telefon kullanıcıları, 60 saniye içerisinde, nabız hızı, nabızda zamana bağlı değişimler, tansiyon değeri, kandaki oksijen değeri, elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) değerlerini tek bir ekran görebiliyorlar.

MediaTek Sensio MT6381 Modül İçeriği:

PPG ölçümü için entegre R and IR LED sensörler + ön kısımda 1-kanallı ECG analog sensör

Kompakt boyutlu 6.8 mm x 4.93 mm x 1.2 mm OLGA 22-pin paketi

Total External BOM: 4 kep + 2 elektrod ile

I2C /SPI dijital arayüz

Önemli Not: MediaTek Sensio ve ilgili yazılımlar, herhangi bir hastalığın ya da sağlık kondisyonunun teşhisi, tedavisi, önlenmesi amacıyla ya da bunlardan koruyucu olarak tasarlanmamış ve üretilmemiştir. MediaTek Sensio ve ilgili yazılımlarla elde edilecek ölçüm değerlerinin, bilgi ve verilerin kesinliğine etki edebilecek koşullar ve sınırlar bulunmaktadır. Bunlar arasında nabız hızı ölçümünde farklılıklar, çevre koşulları, kişinin cilt yapısı, aktivite düzeyi, cihaz tasarım ve ayar değerleri, sensör yerleşimleri ve bunlarla sınırlı olmayan kullanıcı hareketleri de yer almaktadır.