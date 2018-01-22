Deri renginde koyulaşmayı ifade eden cilt lekeleri vücudun bir bölgesinde ya da yaygın olabilir. Çoğu kez iyi huylu bir durum olmasına rağmen bazen altta yatan önemli bir hastalığın ya da deri kanserinin göstergesi de olabileceğini söyleyen Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Hilal Gökalp “Doğuştan, yaşla ve dış etkenlerle oluşan lekelerin tedavisi lekenin cinsine göre çeşitlilik gösterir. Hemen her tür lekenin tedavisi için kış ayları en ideal dönemdir” diyor. Uzm. Dr. Hilal Gökalp cilt lekelerinde tedavi yöntemlerini anlattı.

Neden Ciltte Lekeler Oluşur?

Deride leke ile seyreden hastalıklar oldukça yaygındır. Güneş ışınları, hormonlar, çeşitli ilaç ve kozmetikler leke oluşumunda sık suçlanan nedenlerdir. Ayrıca travma ve çeşitli deri hastalıklarına cevap olarak da oluşabilir. Uzman ellerde yapılmayan lazer ve kimyasal soyma tedavileri de lekeye neden olabilir.

Cilt Kanserinin Belirtisi Olabilir

Çiller, güneş lekeleri, gebelik lekeleri, çeşitli kozmetiklere ve bitkilere bağlı gelişen lekeler, sivilce ve cilt yaralarından sonra oluşanlardır. Ancak bazen cilt lekeleri, deri kanserinin bulgusu da olabilir. Özellikle leke değişik renk tonlarındaysa, asimetrik ve kenarlarında düzensizlik mevcutsa, kanama, kaşıntı, kabuklanma veya üzerinde açık yara gibi bulgular varsa mutlaka uzmana başvurmak gerekir. Ayrıca kızıllar ve sarışınlar, renkli gözlü bireyler, ailede deri kanseri öyküsü olanlar, vücudunda 50’den fazla beni olan ve çocukluk çağında güneş yanığı öyküsü olanlar, deri kanseri gelişimi açısından daha risklidir. Deri kanserleri, cilt lekelerinin küçük bir kısmını oluşturur.

Leke Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?