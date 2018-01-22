Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı: Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Etkisi Sınırlı Olacak
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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı: Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Etkisi Sınırlı Olacak


Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı: Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Etkisi Sınırlı Olacak
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı: Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Etkisi Sınırlı Olacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-22 Saat: 11:26:13
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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, Zeytin Dalı Harekatının ekonomiye etkilerini değerlendiren bir açıklama yaptı. Şimşek, operasyon kapsamında yapılan harcamaların Türkiye ekonomisine etkilerinin az olacağını ifade etti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, Zeytin Dalı Harekatının ekonomiye etkilerini değerlendiren bir açıklama yaptı. Şimşek, operasyon kapsamında yapılan harcamaların Türkiye ekonomisine etkilerinin az olacağını ifade etti.

"Mali Yapımız Oldukça Güçlü"

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini yapmakta olan Mehmet Şimşek, Afrin’e yönelik operasyonun bütçeye ağır bir maliyet oluşturmadığına işaret ederek, “Türkiye’ni mali yapısı şuanda oldukça güçlü. Bu kapsamda harekatın ekonomiye olumsuz etkileri olmayacak. Zeytin Dalı Harekatı kısa sürede tamamlanacak” dedi.

Harekatın başlaması ardından iş dünyası ve piyasalar ekonomik verilere odaklanmıştı. Operasyonun Türkiye ekonomisine etkileri hakkında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, iş dünyasının ve piyasaların derin bir nefes almasını sağladı.

Söz konusu açıklamayı Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi arasında yapılan protokol anlaşması imza töreninde yapan Mehmet Şimşek, terörle mücadelede bu operasyonun gerekli olduğuna dikkat çekti. Yapılan operasyonun kapsamının dar olduğunun altını çizerek, “Türkiye sınır ve ulusal güvenlik konusunda önemli bir adım attı. Zeytin Dalı Harekatı güvenliği artırmak adına planlandı. Bu kapsamda Türkiye herhangi bir maceraya da atılmadı” şeklinde konuştu.

“Piyasalar Rahat Olsun”

Törenden iş dünyasına seslenen Başbakan Yardımcısı, yatırımcıların yatırımlara ara vermemesini istedi. Harekatın meşru olduğunun altını çizerek, “Zeytin Dalının Türkiye ekonomisine etkileri çok düşük olacak. Piyasalar bu açıdan rahat olsun. Bunun yanında zaten ülkemizin mali yapısı çok güçlü ve güçlenmeye de devam ediyor” dedi.

“Kefaret Limiti 55 Milyar Lira”

Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu arasındaki protokolün 55 milyar liralık kefaret limitine sahip olacağını da ifade eden Şimşek, bu tutarım 25 milyar liralık bölümünün imalat sanayi yatırımlarına ayrılacağını aktardı. 15 milyar liralık bölümünse ihracatçıya ayrıldığını dile getirdi. 

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