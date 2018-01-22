2017'de büyümesini sürdüren Kaspersky Lab, denetlenmemiş uluslararası finansal raporlama standartlarına göre global gelirlerini %8* oranında artırarak toplam 698 milyon ABD dolarına* ulaştı. İkinci yarısı jeopolitik karışıklıklar ve temelsiz iddialar nedeniyle zorlu geçen 2017'de, müşteriler ve iş ortakları şirkete olan güvenini sürdürerek yılın başarıyla sonuçlanmasını sağladı.

Kaspersky Lab'in büyümesinin ardında B2B çözümlerinin gösterdiği güçlü performans (+%13**) yatıyor. Şirket kurumsal segmentte %30**, uç nokta harici segmentte %61** ve siber güvenlik istihbarat hizmetlerinde ise %41'lik** büyüme kaydetti. Kaspersky Lab, en gelişmiş siber tehditleri engelleyen, tespit eden ve bunlara karşılık veren Endpoint Detection and Response ve çeşitli profesyonel servisler gibi çözümler sunup geliştirerek portföyünü genişletmeye devam ediyor. Fortune 500 listesinden 69 şirket, Kaspersky Lab'in müşterileri arasında yer alıyor.

Bunlara ek olarak, dijital satışlarda gösterilen güçlü performans ile istikrarlı şekilde devam eden tüketici segmenti faaliyetleri de şirketin genel global sonuçlarındaki büyümeye katkı sağladı.

Kaspersky Lab CEO'su Eugene Kaspersky, "2017'de elde ettiğimiz olumlu finansal sonuçlar, kullanıcıların pazardaki en iyi ürün ve hizmetleri tercih ettiğinin ve kaynağına bakmaksızın, tüm siber tehditlere karşı koruma prensibimizi desteklediklerinin açık bir göstergesidir. Zorlu jeopolitik duruma, ispatlanamayan suçlamalara ve yaptığımız işi engelleme girişimlerine rağmen şirket büyümesini sürdürdü. Sürekli yeni çözümler ve teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz. 2018'in geçtiğimiz yıldan çok daha verimli bir yıl olacağına güvenim tam" dedi.

Jeopolitik zorluklar ve ispatlanamayan iddialar, Kuzey Amerika pazarında yavaşlamaya ve satış sözleşmelerinin %8** oranında azalmasına neden oldu. Dünya genelinde ise şirketin performansı, Latin Amerika (+%18**), Rusya ve BDT (+%34**), Orta Doğu, Türkiye, Afrika (+%31**) ve Asya Pasifik (+%11**) gibi bölgelerde alınan başarılı sonuçlarla beklentileri karşıladı. Japonya'da makul bir büyüme (%4**) elde edilirken, Avrupa'da beklentilerin biraz altında kalındı (-%2**).

Şirket, mevcut jeopolitik zorluklar nedeniyle Kaspersky Lab ürünleri, çözümleri ve çalışmalarıyla ilgili, müşterilerin ve iş ortaklarının sorularına ve endişelerine yanıt vermek amacıyla Global Şeffaflık Girişimi'ni başlattı. Bu girişim, Kaspersky Lab'in 20 yıllık tarihi boyunca güven, şeffaflık ve sorumluluğa olan bağlılığını ortaya koyuyor. Girişim bünyesinde; şirketin kaynak kodlarının bağımsız incelemesi, yazılım güncellemeleri, tehdit tespit kuralları, şirketin çözümlerinin ve süreçlerinin bütünlüğünü doğrulamak amacıyla iç iş süreçlerinin bağımsız incelemesi bulunuyor. Ayrıca, 2020 yılına kadar Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da açılacak üç şeffaflık merkezinin yanı sıra, Kaspersky Lab ürünlerinde tespit edilen her açık için 100.000 ABD doları ödül de bu girişimin bölümleri arasında yer alıyor.

* Daha kolay okunabilmesi için rakamlar yuvarlanmıştır. Büyüme oranı %8,252, ciro ise 697,51 milyondur.

** Segmentlere ve bölgelere göre olan rakamların tümü ciroyu değil, net satış sözleşmelerini belirtir.