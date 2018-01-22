YANDEX Navigasyon Yeni Bir Yenilik Daha Sundu
Advert Advert Advert


YANDEX Navigasyon Yeni Bir Yenilik Daha Sundu


YANDEX Navigasyon Yeni Bir Yenilik Daha Sundu
YANDEX Navigasyon Yeni Bir Yenilik Daha Sundu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 11:28:48
Anasayfa Şirketler YANDEX Navigasyon Yeni Bir Yenilik Daha Sundu

Yandex Navigasyon son dönemlerde kullanıcıları olumlu etkileyecek yeni güncellemelerini açıkladı. Özel şoför hizmeti sunduğu belirtildi.

En popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kullanıcılarına fayda sağlayacak bir yeniliğe daha imza atıyor. Yandex Navigasyon kullanıcıları artık araçları için saatlik özel şoför hizmetini de Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden alabilecekler. Kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bu yeni özellik, 7 gün 24 saat kullanıcıların elinin altında olacak. Yandex Navigasyon, saatlik özel şoför hizmeti için Alfred Concierge ile iş birliği yaptı.

Milyonlarca araç sürücüsüne trafikte yol gösteren ve en popüler navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, kullanıcılarının bir ihtiyacına daha çözüm getiriyor. İş hayatında veya özel hayatında kendi aracı için bir şoföre ihtiyaç duyan kullanıcılar, Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden birkaç tıklamayla kolaylıkla saatlik özel şoför hizmeti alabilecek. Kullanıcılar ister hafta içi isterlerse de hafta sonu, 7 gün 24 saat bu hizmetten yararlanabilecekler. 

Özel Şoför Çağırma, Alfred ile Yandex Navigasyon’da Yeni Bir Kategori Oluyor 

Trafikte gitmek istenen noktaya rota oluşturabilme, sesli yönlendirme alabilme, boş park yeri bulabilme veya konum paylaşma gibi özellikleriyle kullanıcılarına pek çok “ilk”i yaşatan Yandex Navigasyon’dan, özel şoför çağırmak da mümkün hale geldi. Kullanıcılar bu özelliğe arama ekranında yer alan ve uygulamanın vitrini olarak adlandırılan “Kategoriler” girerek ulaşabiliyor. Kullanıcılar Kategoriler ekranında Alfred Concierge logosuna tıklayarak ihtiyaç anlarında kendilerine en yakın noktadan özel şoför çağırabilecek. Kullanıcılar kategoriden yaptıkları arama sonucunda çıkan Alfred logosuna tıkladıktan sonra “Hemen Ara” butonu aracılığıyla rezervasyon yaptırabilecekler.

Yandex Navigasyon, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve trafik deneyimi kalitesini artırmak için uygulama içi iyileştirmeler ve işbirlikleri yapmaya devam edecek.

yandex ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!