En popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kullanıcılarına fayda sağlayacak bir yeniliğe daha imza atıyor. Yandex Navigasyon kullanıcıları artık araçları için saatlik özel şoför hizmetini de Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden alabilecekler. Kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bu yeni özellik, 7 gün 24 saat kullanıcıların elinin altında olacak. Yandex Navigasyon, saatlik özel şoför hizmeti için Alfred Concierge ile iş birliği yaptı.

Milyonlarca araç sürücüsüne trafikte yol gösteren ve en popüler navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, kullanıcılarının bir ihtiyacına daha çözüm getiriyor. İş hayatında veya özel hayatında kendi aracı için bir şoföre ihtiyaç duyan kullanıcılar, Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden birkaç tıklamayla kolaylıkla saatlik özel şoför hizmeti alabilecek. Kullanıcılar ister hafta içi isterlerse de hafta sonu, 7 gün 24 saat bu hizmetten yararlanabilecekler.

Özel Şoför Çağırma, Alfred ile Yandex Navigasyon’da Yeni Bir Kategori Oluyor

Trafikte gitmek istenen noktaya rota oluşturabilme, sesli yönlendirme alabilme, boş park yeri bulabilme veya konum paylaşma gibi özellikleriyle kullanıcılarına pek çok “ilk”i yaşatan Yandex Navigasyon’dan, özel şoför çağırmak da mümkün hale geldi. Kullanıcılar bu özelliğe arama ekranında yer alan ve uygulamanın vitrini olarak adlandırılan “Kategoriler” girerek ulaşabiliyor. Kullanıcılar Kategoriler ekranında Alfred Concierge logosuna tıklayarak ihtiyaç anlarında kendilerine en yakın noktadan özel şoför çağırabilecek. Kullanıcılar kategoriden yaptıkları arama sonucunda çıkan Alfred logosuna tıkladıktan sonra “Hemen Ara” butonu aracılığıyla rezervasyon yaptırabilecekler.

Yandex Navigasyon, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve trafik deneyimi kalitesini artırmak için uygulama içi iyileştirmeler ve işbirlikleri yapmaya devam edecek.