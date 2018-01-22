Her İş İçin Farklı Fotokopi Kağıdı Önerisi Geldi
Advert Advert Advert


Her İş İçin Farklı Fotokopi Kağıdı Önerisi Geldi


Her İş İçin Farklı Fotokopi Kağıdı Önerisi Geldi
Her İş İçin Farklı Fotokopi Kağıdı Önerisi Geldi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 11:50:00
Anasayfa Eko Gündem Her İş İçin Farklı Fotokopi Kağıdı Önerisi Geldi

İşletmelerin sıklıkla kullandıkları fotokopi kağıtları konusunda bazı öneriler paylaşıldı. Bu yüzden farklı işler için farklı kağıtların kullanılması planlanıyor.

İşletmeler için fotokopi kâğıtları ciddi bir giderdir. Bu nedenle kâğıt kullanırken dikkatli olmamız ve hangi iş için hangi kâğıdı kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Avansas.com, doğru iş için doğru kâğıt seçimi konusunda işletmelere rehberlik ediyor.


En Çok Hangi Kâğıtlar Kullanılıyor?

İşletmelerde kullanılan fotokopi kâğıtlarının ayrımı ebatlara ve gramajlara göre yapılıyor. İşletmelerin en çok kullandıkları kâğıtlar A4 ve A3 iken, ihtiyaçlara göre farklı kâğıt ebatları da kullanılıyor. Kâğıt gramajları daha çok 70 ya da 80 gram olarak piyasada bulunuyor. Kâğıtların gramajı aynı zamanda kalınlık derecesinin de bir göstergesi oluyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak 80 gramlık fotokopi kâğıtları kullanılıyor.

İşletmelerde kullanılacak kâğıdın kalitesi, alınacak baskının kalitesini doğrudan etkiliyor. Ekonomik kâğıtlar ile standart kalitede siyah tek taraflı baskı alınabilirken, daha kaliteli kâğıtlar ile siyah ve renkli, çift taraflı baskı almak mümkün. Kırtasiye malzemeleri ile dosyalanan bu kâğıtlar, uzun yıllar saklanabildiği için işletmelere büyük fayda sağlıyor. 18 ile 22 derece arasında ve yüzde 44 ile 55 nem aralığında saklanan kâğıtların ömrü daha uzun oluyor.

Gramajlı fotokopi kâğıtlar, daha özel baskılar için kullanılan kâğıtlardır. Genellikle A3 ve A4 boyutunda olan ve 90 ile 350 gram arasında değişen gramajlı fotokopi kâğıtları renkli ve kaliteli baskılar için tercih ediliyor. Ayrıca plotter baskı makinelerinde kullanılan faklı ölçülerdeki fotokopi kâğıtları da piyasada kullanılıyor. İnşaat sektöründeki firmalar bitmiş projelerinin modellerini bu kâğıtlara basarken, sağlık sektöründe yer alan kuruluşlar ise yüksek kalitede medikal görüntülerin baskısı için bu kâğıtları kullanıyor.

Yaratıcılık gerektiren işlerde daha çok renkli fotokopi kâğıtları kullanılıyor. İşletmeler renkli kâğıtları tanıtım ve sunum dosyalarında dikkat çekebilmek ve ilgi uyandırmak için tercih ediyorlar. Bu kâğıtlar reklamcılar, mimarlar ve endüstriyel tasarımcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Mimarlık ve tasarım ajanslarının kullandığı 50 ve 55 gramlık eskiz kâğıtlarını da ayrıca belirtmekte fayda vardır.

Hangi Fotokopi Kâğıdını Almalıyım?


Sadece siyah beyaz baskılarda kullanılan Avansas Daily A4 Fotokopi Kağıdı günlük yazdırma ihtiyaçlarına ekonomik bir çözüm getiriyor. Inkjet, laserjet ve fotokopi cihazlarının tümünde kullanılabilen Avansas Daily, yüksek adetli çıktılarda düşük maliyet sağlıyor.

Çok amaçlı kullanıma yönelik üretilen Avansas Business A4 Fotokopi Kağıdı ise şirket yazışmalarında, telif ve sözleşmelerde aranan kâğıt kalitesini sunuyor. Avansas Business kâğıtlar ile siyah beyaz baskılar alınabildiği gibi, renkli baskılar da alınabiliyor.

Avansas marka fotokopi kâğıtları, dünyadaki doğal ormanları koruyan PEFC/FSC sertifikasına ve çevreye verilen zararları minimize eden ECO LABEL ve GREEN RANGE programlarına dahil olmasıyla da öne çıkıyor.

Diğer baskı kâğıtları da Avansas.com’un kâğıt kategorisinde bulunuyor. İşiniz için en uygun fotokopi kâğıdına Avansas.com’dan kolayca ulaşabilir ve bütçenizi verimli kullanabilirsiniz.

Çıktı Almadan Önce İki Kere Düşünün

Doğru baskı işi için doğru kâğıdın kullanılması çevre duyarlılığı açısından da çok önemlidir. 1 ton hamur için 2 ton ağaca ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de yaklaşık 20 ağaç kesiliyor. 1 ağaç günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretebiliyor. Bu nedenle çıktı almadan önce iki kere düşünmek gerekiyor. Geri dönüşüm ile toplanan 70 kilo atık kâğıt 1 ağaç kurtarırken, geri dönüştürülecek kâğıtlar ile hem çevre kirliliği azaltılabiliyor hem de yüksek oranda enerji ve su tasarrufu sağlanabiliyor

fotokopi kağıdı ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!