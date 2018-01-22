İşletmeler için fotokopi kâğıtları ciddi bir giderdir. Bu nedenle kâğıt kullanırken dikkatli olmamız ve hangi iş için hangi kâğıdı kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Avansas.com, doğru iş için doğru kâğıt seçimi konusunda işletmelere rehberlik ediyor.



En Çok Hangi Kâğıtlar Kullanılıyor?

İşletmelerde kullanılan fotokopi kâğıtlarının ayrımı ebatlara ve gramajlara göre yapılıyor. İşletmelerin en çok kullandıkları kâğıtlar A4 ve A3 iken, ihtiyaçlara göre farklı kâğıt ebatları da kullanılıyor. Kâğıt gramajları daha çok 70 ya da 80 gram olarak piyasada bulunuyor. Kâğıtların gramajı aynı zamanda kalınlık derecesinin de bir göstergesi oluyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak 80 gramlık fotokopi kâğıtları kullanılıyor.

İşletmelerde kullanılacak kâğıdın kalitesi, alınacak baskının kalitesini doğrudan etkiliyor. Ekonomik kâğıtlar ile standart kalitede siyah tek taraflı baskı alınabilirken, daha kaliteli kâğıtlar ile siyah ve renkli, çift taraflı baskı almak mümkün. Kırtasiye malzemeleri ile dosyalanan bu kâğıtlar, uzun yıllar saklanabildiği için işletmelere büyük fayda sağlıyor. 18 ile 22 derece arasında ve yüzde 44 ile 55 nem aralığında saklanan kâğıtların ömrü daha uzun oluyor.

Gramajlı fotokopi kâğıtlar, daha özel baskılar için kullanılan kâğıtlardır. Genellikle A3 ve A4 boyutunda olan ve 90 ile 350 gram arasında değişen gramajlı fotokopi kâğıtları renkli ve kaliteli baskılar için tercih ediliyor. Ayrıca plotter baskı makinelerinde kullanılan faklı ölçülerdeki fotokopi kâğıtları da piyasada kullanılıyor. İnşaat sektöründeki firmalar bitmiş projelerinin modellerini bu kâğıtlara basarken, sağlık sektöründe yer alan kuruluşlar ise yüksek kalitede medikal görüntülerin baskısı için bu kâğıtları kullanıyor.

Yaratıcılık gerektiren işlerde daha çok renkli fotokopi kâğıtları kullanılıyor. İşletmeler renkli kâğıtları tanıtım ve sunum dosyalarında dikkat çekebilmek ve ilgi uyandırmak için tercih ediyorlar. Bu kâğıtlar reklamcılar, mimarlar ve endüstriyel tasarımcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Mimarlık ve tasarım ajanslarının kullandığı 50 ve 55 gramlık eskiz kâğıtlarını da ayrıca belirtmekte fayda vardır.

Hangi Fotokopi Kâğıdını Almalıyım?



Sadece siyah beyaz baskılarda kullanılan Avansas Daily A4 Fotokopi Kağıdı günlük yazdırma ihtiyaçlarına ekonomik bir çözüm getiriyor. Inkjet, laserjet ve fotokopi cihazlarının tümünde kullanılabilen Avansas Daily, yüksek adetli çıktılarda düşük maliyet sağlıyor.

Çok amaçlı kullanıma yönelik üretilen Avansas Business A4 Fotokopi Kağıdı ise şirket yazışmalarında, telif ve sözleşmelerde aranan kâğıt kalitesini sunuyor. Avansas Business kâğıtlar ile siyah beyaz baskılar alınabildiği gibi, renkli baskılar da alınabiliyor.

Avansas marka fotokopi kâğıtları, dünyadaki doğal ormanları koruyan PEFC/FSC sertifikasına ve çevreye verilen zararları minimize eden ECO LABEL ve GREEN RANGE programlarına dahil olmasıyla da öne çıkıyor.

Diğer baskı kâğıtları da Avansas.com’un kâğıt kategorisinde bulunuyor. İşiniz için en uygun fotokopi kâğıdına Avansas.com’dan kolayca ulaşabilir ve bütçenizi verimli kullanabilirsiniz.

Çıktı Almadan Önce İki Kere Düşünün

Doğru baskı işi için doğru kâğıdın kullanılması çevre duyarlılığı açısından da çok önemlidir. 1 ton hamur için 2 ton ağaca ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de yaklaşık 20 ağaç kesiliyor. 1 ağaç günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretebiliyor. Bu nedenle çıktı almadan önce iki kere düşünmek gerekiyor. Geri dönüşüm ile toplanan 70 kilo atık kâğıt 1 ağaç kurtarırken, geri dönüştürülecek kâğıtlar ile hem çevre kirliliği azaltılabiliyor hem de yüksek oranda enerji ve su tasarrufu sağlanabiliyor