Soba Çilesi Bitiyor! 7 İlçeye Daha Doğalgaz Geliyor...
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Soba Çilesi Bitiyor! 7 İlçeye Daha Doğalgaz Geliyor...


Soba Çilesi Bitiyor! 7 İlçeye Daha Doğalgaz Geliyor...
Soba Çilesi Bitiyor! 7 İlçeye Daha Doğalgaz Geliyor... Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-22 Saat: 12:02:17
Anasayfa Eko Gündem Soba Çilesi Bitiyor! 7 İlçeye Daha Doğalgaz Geliyor...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgazın tüm Türkiye’de kullanılması için çalışmalara devam ederken, yeni bir kararla 7 ilçeyi daha doğalgazla buluşturmayı hedefliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgazın tüm Türkiye’de kullanılması için çalışmalara devam ederken, yeni bir kararla 7 ilçeyi daha doğalgazla buluşturmayı hedefliyor.

Diyarbakır Ve Çorum’un 7 İlçesi Doğalgazla 2019’da Tanışacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda doğalgaz dağıtım ağına yönelik önemli kararlar aldı. Karara göre Diyarbakır ilinin dört farklı ilçesi 2019 yılında doğalgaz kullanmaya başlayacak. Buna göre Bismil’in, Ergani’nin, Silvan’ın ve Çermik’in doğalgaz altı yapısı inşa edilecek. Doğalgaza kavuşacak diğer bir kent ilçeleri ise Çorum olacak. Bu kapsamda kentteki Mecitözü, Oğuzlar ile Dodurga İlçeleri 2019 yılında doğalgaz konforunu yaşamaya başlayacak.

Kurum doğalgaz ağının Türkiye’nin her noktasına ulaşması için çalışırken, 2018 yılının sonunda doğalgaz altyapısına sahip olan ilçe sayısı 550’nin üzerine çıkmış olacak.

528 İlçe Doğalgaz Dağıtım Bölgesi Dahilinde Yer Alıyor

EPDK’nın doğalgaz bölgelerini genişletme çalışmaları 2018 yılında hız kazanacak. 2017 yılının Eylül ile Ekim aylarında alınan kararla dağıtım bölgesine 12 ilçe daha dahil edilmişti. Karar ardından doğalgaz ağındaki ilçe sayısı 517’yi bulmuştu. Kurum geçen yılın son aylarında yeni bir karar alarak, dağıtım ağına 4 ilçeyi daha listeye eklemişti. Bu karar sonrasında ise ilçe sayısı 521’e yükselmişti. Geçen hafta yapılan toplantıdaysa 7 ilçeye doğalgaz altyapısının yapılmasına karar verildi. Son durumda dağıtım ağı çerçevesinde yer alan ilçe sayısı 528 adete yükselmiş oldu.

78 Kent Merkezine Ulaşıldı

EPDK’nın kayıtlarına göre bugün yurt genelinde 78 kent merkezi doğalgaz konforu yaşıyor. Doğalgaz kullanmaya başlaya devam eden ilçe sayısı ise toplamda 420’yi buluyor. 2018’in sonuna kadar tüm il merkezleri doğalgaz alt yapısına sahip olacak. 

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