Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Üretim ve üretim sonrasında çiftçinin yanında olmak ve çiftçiye destek vermek amacıyla kredi imkanı sunan bankalar arasında Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan kişiler bu bankalar aracılığı ile kredi çekimlerini gerçekleştirebilirler.

Tarım kredisi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası, çiftçiye destek amaçlı olarak tarım kredisi paketlerini sunmaktadır. Çiftçinin üretim öncesi ve üretim sonrasında ihtiyaç duymuş olduğu üretim, hayvancılık ve ekipman eşyası ihtiyaçlarını bu kredi ile karşılayan bankadan traktör alımlarınız, sera yapımlarınız ve arazi alımlarınız dahil olmak üzere kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Tarım kredisi başlığı altında vermiş olduğu Tarım Destek Paketi ile üreticisinin yanında duran bir diğer banka Halkbank’tır. Faiz oranları ve vade seçenekleri üreticinin ödeyebilme gücüne bağlı olarak hazırlanmakta ve bu sayede üreticisine tam anlamıyla destek çıkmakta olan bankadan tarım kredisi için başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank Tarım Kredisi

Bitkisel üretimlerde ve hayvancılık faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan tüm yem, sebze ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturmuş olduğu Vakıfbank tarım kredisi ile üreticinin yanında duran banka, uygun faiz oranlarına ve vade sayılarına sahiptir. Gerekli tohum ihtiyaçlarınızı karşılamak ya da tarım alanını sulama amacı ile ihtiyaç duyduğunuz ekipmanlar için başvuruda bulunmak istiyorsanız Makine-Ekipman kredisi başvurusu da yapabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Tarım Kredisi

Türkiye İş Bankası, üreticisine 4 ayrı alanda tarım kredisi sunan bankalardan birisidir. Bu 4 kredi alanı sırası ile TMO kredisi, yatırım kredileri, işletme ve traktör kredileri olarak yer almaktadır. TMO ve traktör kredileri için 24 aya varan vade seçeneğini sunan banka, yatırım ve işletme kredileri için 60 aya kadar varan vade seçenekleri sunmaktadır. Girişimci kişilere desteğini esirgemeyen bankadan başvuru yapabilmek oldukça kolaydır. KOBİ bankacılığından başvurularınızı yapabilirsiniz.