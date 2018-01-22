Yürüttüğü çalışmalar ve projelerle Türkiye'de ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) gelenekselleşen yarışması “Ambalaj Ay Yıldızları” için başvurular 1 Şubat’ta başlıyor. 13 ayrı kategoride düzenlenen yarışmayla ASD; markalara, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı, özgün tasarım ve uygulamaları özendirmeyi, ambalajlı ürünlerin kurumsal kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Özgün ambalaj tasarımlarının, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamalarının ödüllendirildiği “Ambalaj Ay Yıldızları” Yarışması’nda dereceye giren tüm katılımcılar, Türkiye’yi temsilen WorldStar ve AsiaStar Yarışmaları’na da katılabiliyor.

Dereceye giren ambalajların Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülü ile ödüllendirildiği yarışmada, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile ‘Altın Ödül' almaya hak kazanan ürünler arasından “Altın Ambalaj Ödülü”nün sahipleri de belirleniyor. Başvuruların 1 Haziran’a kadar süreceği yarışma şu kategorilerde gerçekleştiriliyor: Gıda, İçecekler, Elektronik ve Elektrikli Eşya, Sağlık ve Güzellik Ürünleri, Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri, Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları, Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri (Komponentleri), Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri, Fleksibıl Ambalajlar, Grafik Tasarım, Lüks Ambalajlar.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı (ASD) Zeki Sarıbekir “Türkiye ambalaj sektörü olarak inovatif bakış açısıyla çıtamızı hep daha yukarı taşıyoruz. Sektör olarak teknolojik altyapımız, kaliteli ve çeşitli ürün gruplarımızla dünyadaki yerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak gerek kendi düzenlediğimiz gerekse katıldığımız yarışmalarla sektörümüzü bir adım daha öne çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl AsiaStar ve WorldStar yarışmalarında elde ettiğimiz başarılar sektörümüzü gururlandırdı. Bu yıl da Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda birbirinden başarılı çalışmaların kıyasıya yarışacağına eminiz. Şimdiden tüm yarışmacılara başarılar diliyoruz” dedi.