Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa ödemelerinizin düzenine ve bazı gizli banka bilgilerine bakılarak belirlenmektedir. Çoğu banka esas olarak kredi notunuzu ve maaşınızı temel almaktadır.

Yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi çekebilmek için yapılabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle bankaların faiz oranlarını baz alarak ihtiyacınız olan nakit tutarını hesaplamalısınız. Örneğin çalışan bir memurun günümüzdeki maaşı 3.000 TL olarak belirlenmektedir. 3.000 TL maaş alan biri bankalardan aylık 1.000 TL geri ödemesi bulunan kredi olanaklarından faydalanabilmektedir. Yüksek tutarlı bir ihtiyaç kredisi çekebilmeniz için maaşınızın üçte biri kadar aylık geri ödemeye sahip kredi çekebilirsiniz. Yani 1.000 TL aylık ödemeye sahip olan bir kredi için 48 aylık vade seçeneğinden faydalanmak istiyorsanız en fazla 40.000 TL tutarında kredi çekebilirsiniz. Gerekli olan nakit ihtiyacınız karşılanıyorsa bankalardan maaşınızın üçte birine uygun olan kredi seçeneklerini hesaplamasını isteyebilirsiniz.

İkinci bir yöntem olarak ipotek göstermek yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi çekebilmenize yardımcı olacaktır. Üzerinizde bulunan herhangi bir tapu, konut, arsa, arazi veya araç var ise bu tapu ve araçların ekspertiz değeri üzerinden ipotek gösterilmesini isteyebilirsiniz. Bu sayede yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Çoğu banka ipotek gösterildiği zaman, bunu güvence olarak görmekte ve ihtiyacınız olan nakdi direkt olarak sağlamaktadır. İpotek gösterimli kredi başvurularının neredeyse %80’i olumlu olarak sonuçlanmaktadır. Göstermiş olduğunuz ipoteğin değerinin çekmek istediğiniz kredi tutarının en az 3 katı olmasına dikkat ederek bu başvuru tipini kullanabilirsiniz.

Üçüncü ve son yöntem olarak ihtiyacınız olan nakit tutarını çekmeden önce bilinmeyen bir bankada kendi adınıza hesap açabilir bu hesaba sürekli olarak yatırım yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmadan önce yatırım yapmış olduğunuz hesapta çekmek istediğiniz tutarın en az 2 katı kadar para olması durumunda bankalar sizi güvenilir tüketici olarak görecek ve sizlere yüksek tutarlı kredi çekmenize izin verecektir.