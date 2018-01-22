QNET Global kadrosuna yeni bir isim katıldı. İş hayatında 17 yılı geriden bırakan Müge Uz, Türkiye’de L’oreal, Harvey Nichols, Yıldız Holding gibi öncü firmalarda pazarlama ve iş geliştirme departmanlarında çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılında kategori müdürü pozisyonunda Oriflame’de çalışmaya başlayan Müge Uz, 2015 yılında Türkiye Bölge Pazarlama Direktörü olarak devam etti. Bu görevinden sonra bir başka doğrudan satış şirketi olan QNET Global’e Pazarlamadan Sorumlu Başkan olarak transfer oldu.

Dünya çapında 10 milyona yakın satış temsilcisi bulunan QNET’te Müge Uz, şirketin pazarlama süreçlerinin en etkin çözümlerle yönetilmesi ve global pazardaki yerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla projeler geliştirilmesine odaklanacak. 1979 yılında doğan Müge Uz, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezundur.