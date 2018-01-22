Sony, her zaman hareket halinde olan, aktif, şık müzik severlere yönelik üç yeni kablosuz spor kulaklığını hayata geçiriyor. Bu yüksek kaliteli, tamamen fonksiyonel spor kulaklıklar, yüksek yoğunluklu kardiyo sınıflarında, bütüncül yoga seanslarında ve günlük yaşamda da rahatlıkla takılabiliyor.

Kablolara dolanmadan dilediğiniz sporu serbestçe yapabilmenizi sağlaması için hareket halinde takılan kulaklıklarda “gerçek kablosuz” bir tasarım önemlidir. “Gerçek kablosuz” kulaklık WF-SP700N, antrenmana odaklanabilmek için çevredeki kaosu dışarıda bırakmayı mümkün kılan dijital gürültü engelleme teknolojisini ve sıçramaya karşı dayanıklı tasarımı birlikte sunuyor. Böylece egzersiz yaparken en çok ihtiyaç duyulan bu iki özelliği dünyada ilk defa bir araya getiriyor.

İstediğiniz Sesleri Duyun

Sony Gürültü Engelleme teknolojisi, aletlerin birbirine çarptığı ve insanların konuştuğu gürültülü spor salonu ortamında müziğin tadını tüm netliği ile çıkarabilmenize imkan veriyor. Koşu bandının üzerinde sadece egzersizinize yoğunlaşabiliyorsunuz. Öte yandan dışarıda egzersiz yaparken etrafınızdaki seslerden haberdar olmak için tek yapmanız gereken Ortam Sesi modunu açmak. Ortam Sesi modu, spor salonunda da egzersiz ile ilgili sesleri duymanıza izin vererek kulaklığın bu ortamlar için mükemmel eşlikçi olmasını sağlıyor. Kulaklıklar, aynı zamanda performansınızı iyileştirmeye odaklanmanız için müziğinize daha derin ve daha etkili bir bas katıyor. Gürültü Engelleme ile bir araya gelen ünlü Sony EXTRA BASS™ sesini sunuyor. Birlikte verilen Sony | Headphones Connect uygulaması ise, EQ ayarlarınızı kendinize özel hale getirmenize izin veriyor.

Sıçramaya Dayanıklı, Güvenli Oturan Tasarım ve Taşınabilirlik

WF-SP700N kulaklıkların IPX4 kategorisinde sıçramaya dayanıklı olması, yağmur altında taktığınızda veya takarken terlediğinizde zarar görmemeleri anlamına geliyor.

Kulak kemeri ile tasarlanan kulaklıklar, hangi aktiviteyi yaparsanız yapın, kulaklarınıza son derece güvenli şekilde oturuyor. Aktif giyim kıyafetlerinizi tamamlamak üzere seçilen pembe, sarı, siyah ve beyaz olmak üzere dört renkte sunulan kulaklıklar, spor salonunun dışında da spor ve rahat kıyafet giyme trendine uyum sağlıyor.

Beraberinde tek dokunuşta açılan kompakt şarj kutusu ile gelen WF-SP700N, yaklaşık üç saatlik pil ömrüne sahip. Kutudan çıkan iki ek şarj ise şarj süreleri arasında toplam dokuz saate kadar süre sağlıyor.

Kullanışlı Bağlantı

Tek dokunuşta NFC™ bağlantı özelliğine sahip WF-SP700N, ayar yaparken kulaklık butonuna iki kez tıklayarak en sevdiğiniz ekolayzır ve ortam ses kontrolü ayarlarınızı geri getirebiliyorsunuz. Bunun için kulaklık, “Hızlı Ses Ayarları” özelliğini içeren Sony | Headphones Connect uygulaması ile de uyumlu olarak sunuluyor. Kablolara dolanmadan hareket etme özgürlüğü veren WF-SP700N, güncelleme ile Google Assistant için de optimize edilecek.

Size Uygun Tarz Seçenekleri

Sony, gerçek anlamda kablosuz tarzın yanı sıra, onlar olmadan yaşayamayacağınız bir dizi spor kulaklık sağlamak amacıyla iki standart kablosuz kulak içi model olan WI-SP600N ve WI-SP500’ü de sunuyor.

WI-SP600N modeli, WF-SP700N ile aynı Dijital Gürültü Engelleme ve ses kalitesi teknolojisinin yanı sıra aynı düzeyde Sıçrama Dayanıklılığı kategorisini de sağlıyor. Bu kulaklıklarla yaklaşık altı saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Kompakt kulaklık başlıkları, boynun arkasına oturan mütevazı bir bant ile bağlanırken kulak kemerleri hem esneklik hem de güvenli şekilde oturmayı mümkün kılmak üzere kulağın ergonomisini temel alıyor.

Son olarak, WI-SP500 kulaklıkların, IPX4 kategorinin yanı sıra ortam sesini tanımak üzere bir açık tip sürücüsü ve NFC™ sayesinde akıllı telefonunuza kolay bağlantı özelliği de bulunuyor. Tek bir tam şarjda yaklaşık sekiz saat pil ömrü sayesinde WI-SP500 ile daha uzun süre egzersiz yaptıktan sonra, tek yapmanız gereken bitirdiğinizde bunları taşıma çantasına koymak. Özel olarak tasarlanan ergonomik ve iyi kavrayan çukurlu kulaklık başlıkları, en sevdiğiniz spor aktiviteleriyle uğraşırken kulağınızdan kolayca kayıp gitmesine engel oluyor.