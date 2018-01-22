Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin halka arzında tüm hisseler satıldı. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamanı detayları ise şöyle oldu.

6 Milyon 300 Bin Pay Satışı Yapıldı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Trabzon Limanı İşletmeciliğinin halka arzı konusundaki açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptı. Özel durum açıklaması olarak iletilen bilgilere göre halka arz edilen 6 milyon 300 bin adetlik hissenin hepsi satıldı.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler açıklamasında, Trabzon Limanı’nın halka arz için talepleri 18 Ocak ile 19 Ocak tarihlerinde topladığını belirtti. Taleplerin 15 lira 50 kuruş olduğunu kaydederek, halka arz edilen payın 6 milyon 300 bin liralık nominal değere sahip olduğunu aktardı. Pay satışının ise ortak satış yoluyla yapıldığının altını çizdi.

Buna göre yurtiçindeki bireysel yatırımcılara ilk etapta tahsis edilen nominal değerli pay 5 milyon 670 bin lira oldu. Bu payın 315 bin liralık bölümü yurtiçi kurumsal yatırımcılar kategorisine geçti. Düzenleme ardından halka arzda dağılım, yurtiçi bireysel yatırımcılarda 5 milyon 355 bin liralık nominal değere denk geldi. Bu kapsamda payın yüzde 85’i bireysel yatırımcıların oldu. Yurtiçi kurumsal yatırımcıların halka arzdaki payı ise yüzde 15 olarak bildirildi. Son durumda 945 bin liralık nominal değere sahip pay kurumsal yatırımcının oldu.

Bireysel Yatırımcının İlgisi Yüksek Oldu

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler’in Kamuyu Aydınlatma Platformuna ilettiği tabloya göre, halka arza 10 bin 281 bireysel yatırımcı başvuru yaptı. Kurumsal yatırımcıdaki sayı ise 48 oldu. Bireysel yatırımcıdan yapılan nihai tahsilat tutarı 5 milyon 355 bin lira olurken, kurumsal yatırımcının nihai tahsilatı 945 bin lira olarak kaydedildi.