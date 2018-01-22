NETFLIX Araştırması Dikkat Çekti
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NETFLIX Araştırması Dikkat Çekti


NETFLIX Araştırması Dikkat Çekti
NETFLIX Araştırması Dikkat Çekti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 12:28:54
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Dizi ve film hizmeti sunan NETFLIX yeni bir araştırmasının ardından sadece evde değil insanların dışarıda da dizi ve film izlediklerini ortaya koydu.

Netflix’in yeni araştırmasına göre, dizi ve film izleme alışkanlığı dört duvarı aşıp sokaklara, kafelere, toplu taşıma araçlarına taştı. Türkiye’deki Netflix kullanıcıları en çok otobüs yolculuğu sırasında film ve dizi izlerken, bu sırada çoğu kendi kendine kahkaha atmaktan çekinmiyor, kimi de ekrana kilitlenip ineceği durağı kaçırıyor.

Dünyada akıllı telefon kullanıcılarının 2,4 milyaraulaştığı günümüzde, mobil cihazlardan film ve dizi izleme alışkanlığı giderek yayılıyor. Netflix’in indirme özelliği sayesinde milyonlar, kendi dört duvarları dışına çıkıp izleme keyfini her yerde ve koşulda devam ettirirken, yepyeni “umumi” izleme davranışları da açığa çıkıyor. Kimi zaman etrafımızdakileri umursamadan göz yaşı döküyoruz, kimi zaman da merakımıza yenilip gözümüzü yanımızdakinin ekranına dikiyoruz.

Dünya genelinde Netflix izleyicilerinin yüzde 67’si, Türkiye’dekilerin de yüzde 77’si sadece evlerinde değil, örneğin işe gidip gelirken, otobüs yolculuğu yaparken veya uçaktayken de mobil cihazlarından film ve dizi seyrediyor. Nitekim pek çoğu için iş yolunda veya seyahat esnasında film ve dizi izleyebilmek yiyecekten ve sudan daha önemli2. Netflix’in yeni araştırmasına göre, her iki Türk izleyiciden biri (yüzde 50) için WiFi bağlantısı en az rahat koltuk (yüzde 51) kadar önemli. Yüzde 46’sı ise mobil cihazlarını şarj edebilmenin elzem olduğunu söylüyor (Böylece şarj bittiği için izlemeyi bırakmak zorunda kalmıyorlar).

İzlerken İzleniyoruz

Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 43’ü, dışarıda film ve dizi seyrederken, etrafındakileri gizlice onların ekranına bakarken yakaladıklarını söylüyor. Dışarıda film ve dizi izleyenlerin sadece %13’ü izledikleri içerik yüzünden utandıklarını itiraf ederken, yüzde 77’si ‘tuhaf bir durumda kalsalar’ bile o programı izlemeye devam ediyor. Kısaca umumi alanda izlemenin utanılacak bir yanı yok! Ancak başka birinin ekranını dikizlemenin de bir riski var. Bu şekilde ‘istemeden bir yapımın devamını öğrenenlerin’ oranı yüzde 13.

Yabancılar Rahatsız Edebiliyor

Türklerin 21’lik bir kısmı, bir yabancının izledikleriyle ilgili kendisini durdurup yorum yaptığını belirtirken, yüzde 47’si için dışarıda film ve dizi izlemek etrafındakilerle muhabbet etmekten daha önemli. Türkler bu konuda araştırmanın yapıldığı 22 ülkedeki diğer katılımcılara fark atıyor. Yine Türklerin yüzde 27’si ekrana bakarken etrafındakileri görmezden ve duymazdan geldiğini söylüyor.

Tuhaf Davranışlar Sergileyebiliyoruz

Tabii dışarıda yapımları izlerken, ‘tuhaf’ davranışlar da sergileyebiliyoruz. Türkiye’den araştırmaya katılan Netflix kullanıcılarının yüzde 72’si kalabalıklar arasında kahkaha attıklarını, yüzde 15’i göz yaşı döktüklerini söylüyor. Ancak yabancıların yanında duygularını göstermek söz konusu olduğunda Meksikalılar, Kolombiyalılar ve Şilililerle yarışmamız mümkün değil; Almanlar ise dizi ve filmlerin uyandırdığı duyguları en az belli edenler.

Türklerin İkinci Şampiyonluğu

Elbette kafelerden toplu taşıma araçlarına pek çok yerde izleme yapmak mümkün. Ama Türkler en çok otobüs ile seyahat ederken dizi ve filmlere kilitleniyor. Yüzde 73’lük oranla bu alanda diğer ülkeleri geride bırakan Türklerin yüzde 44’ü uçakta, yine yüzde 44’ü işe gidip gelirken bununla meşgul oluyor. Ve yüzde 7’si umumi tuvaletlerde dizi ve filmlere gömülüyor!

Unutmadan: Netflix’teki filmleri, dizileri ve belgeselleri mobil cihazlarınıza indirerek, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, internet bağlantısı olmadan seyredebilirsiniz. Bir dahaki sefere çantanızı toplarken dizi maratonu yaparak izlemek istediğiniz favori dizinizi yanınıza almayı unutmayın.

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