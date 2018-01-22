Perakende dünyasını buluşturan sektörün tek dergisi Perapost, araştırma şirketi CRIF’le iş birliğine imza atarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 perakende şirketini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 21. sırada yer alan n11.com, bu yıl beş sıra yükselerek 16.sıraya yerleşti. n11.com, Türkiye’den listeye giren tek açıkpazar e-ticaret platformu oldu.

Perakende dünyasını buluşturan Perapost Dergisi, araştırma şirketi CRIF’le iş birliğine imza atarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 perakende şirketini belirledi. Türkiye’de perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2016 yılı net satış rakamlarına göre değerlendirilen araştırmada n11.com, 2016 yılsonu 1,7 milyar TL ticaret hacmiyle ‘Perakendenin 100 Devi’ arasında 16. sıraya yerleşti. n11.com geçtiğimiz yıl listenin 21.sırasındaydı.

n11.com’un KOBİ’lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarak hızlı ve istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini belirten n11.com Genel Müdürü Won Yong, Jo, “Bilişim teknolojisindeki gelişme, sürekli değişen müşteri davranışları, yaşam biçimi gibi olaylar, e-ticaret sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselen sektörler arasına girmesine yol açtı. n11.com yenilikçi iş anlayışı, yaratıcılığı ve sektöre ilkleri getiren yapısıyla sektörde ilerleme kaydetmeye devam edecek. Perakendenin ilk 100’ü arasında 16.sıraya yerleşerek gücümüzü ve şeffaflığımızı bir kez daha gösterdik. Platformumuzda bulunan işletmelerin n11.com’un sağladığı e-ticaret deneyimi ve sunulan katma değerlerden faydalanarak ulaştıkları ticaret hacmi, n11.com’un ekonomiye kazandırdığı, özellikle KOBİ ağırlıklı üreticilerin cirosudur. Önümüzdeki dönemde de KOBİ’leri, bu sayede de e-ticareti büyütmeye devam edeceğiz” dedi.