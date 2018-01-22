Medical Park’ta Halka Arz Fiyatı Belli Oldu! İşte Fiyatlar...
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Medical Park’ta Halka Arz Fiyatı Belli Oldu! İşte Fiyatlar...


Medical Park’ta Halka Arz Fiyatı Belli Oldu! İşte Fiyatlar...
Medical Park’ta Halka Arz Fiyatı Belli Oldu! İşte Fiyatlar... Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-22 Saat: 12:59:14
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Halka arz kervanına dahil olan Medical Park, hisselerin fiyat aralığına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre halka arza konu olan hisselerin fiyatı 24 ile 28,8 lira aralığında olacak.

Halka arz kervanına dahil olan Medical Park, hisselerin fiyat aralığına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre halka arza konu olan hisselerin fiyatı 24 ile 28,8 lira aralığında olacak.

Medical Park’ın Halka Arzında Hisse Başı Fiyat 24 İle 28,8 Lira Arasında Belirlendi

2018 yılında halka arza hız veren şirketler, satışa sunacakları hisseler ve payların fiyat aralığına ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir haberde Medical Park’tan geldi. Yatırımcıların dikkatini çeken açıklama, günün en önemli şirket haberleri arasında yer aldı.

Halka Arz Edilecek Hisse 72,8 Milyon Adeti Bulacak!

Bilindiği üzere Medical Park 72 milyon 800 bin adetlik hisseyi halka arz edeceğini duyurmuştu. Fakat hisse başına fiyat hakkında net bir karar vermemiş, bu nedenle de açıklama yapmak için alınacak kararın netleşmesini beklemişti. Ve sonunda yatırımcının merakla beklediği fiyat açıklaması yapıldı.

B Tipi Hisseler 24 Lira İle 28,8 Lira Arasında Satılacak

Medical Park halka arz için fiyat aralığının 24 lira ile 28 lira 80 kuruş olmasına karar verdiğini duyurdu. Buna göre 72 milyon 800 bin adetlik hisse bu fiyatlar aralığında yatırımcının alımına açılacak. Satışa sunulacak hisseler ise MLP Sağlık Hizmetleri Şirketi bünyesinde yer alan “B Tipi” hisseler olacak. MLP Sağlık Hizmetleri Şirketi ise Medical Park’ın sahibi konumunda yer alıyor.

Bir haber ajansının yaptığı habere göre, Medical Park’ın halka arzında ulaşılacak işlem hacmi 1 milyar 700 milyon TL ile 2 milyar 100 milyon TL arasında tahmin edildi. Konuyla ilgili açıklamayı ise talep toplamakla yetkilendirilen kuruluş yaptı. 

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