İTO Zeytin Dalı Operasyonu Hakkında İş Dünyasına Seslendi
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İTO Zeytin Dalı Operasyonu Hakkında İş Dünyasına Seslendi


İTO Zeytin Dalı Operasyonu Hakkında İş Dünyasına Seslendi
İTO Zeytin Dalı Operasyonu Hakkında İş Dünyasına Seslendi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 12:59:05
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İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen bir toplantı sonrasında Zeytin Dalı harekatı konusunda iş dünyasından destek ve beklentiler dile getirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, “Gözümüz kulağımız Afrin’de Mehmetçiğimizde. 420 bin üyemizin her biri bu milli savaşın, ekonomi cephesindeki neferidir. İş dünyası olarak, seferdeki nefere en büyük desteği daha çok çalışarak vereceğiz” dedi.

Oran, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik devam eden harekata ilişkin yaptığı açıklamada, “Oda üyelerimize, iş alemine döviz kurlarındaki olası kumpaslara aldırmama çağrısında bulunuyorum. Bir katılım bankamızın da başında olmam hasebiyle piyasaları yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

“Her Kuruşumuzun Hesabını Bilerek…”

Öztürk Oran, “İş dünyamızın cesareti, devletimizin kararlılığı ve Merkez Bankamızın döviz rezervi her türlü manipülasyonun önüne geçecek güçte. Her kuruşumuzun hesabını bilerek, iş dünyası olarak yatırımlarımızı canlı tutmaya devam edeceğiz. Ekonomik hareketliliğe bakıldığında piyasada ordumuza ve devletimize tam bir güvenin hakim olduğunu görüyoruz. Bize düşen bu canlılığı ve güveni muhafaza etmek” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren TSK’nın yüzde 70 oranında milli silahla bu başarıyı elde ettiğine de dikkati çeken Oran, ülke için yerli üretimin ve tasarrufun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

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