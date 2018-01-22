Karne tatili, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ve onlara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak isteyen anne babalar için büyük bir fırsat! Muratbey, sosyal medya üzerinden başlattığı yarışma ile mutfakta çocuklarıyla keyifli vakit geçiren ebeveynleri ödüllendiriyor.

Uzmanlar, çocukların kendi yemeklerini hazırlarken hem eğlendiklerini hem de sorumluluk duygularının geliştiğini ifade ediyor. Muratbey, çocuklarıyla bu eğlenceyi fotoğraflayan sosyal medya takipçilerinin neşesine çok özel hediyeler ile ortak oluyor. Sosyal medya üzerinden 20 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında çocukları ile mutfakta keyifli anlarını paylaşan 5 ebeveyn, Muratbey Peynir Lezzet Paketi ve bir hikâye kitabı kazanacak.

Mutfakta en keyifli günler başlıyor! Sevgili anneler, minikleriniz bu tatilde sizinle çok eğlenecek. Yarışmaya katılmak için Muratbey’in Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarını takip etmeyi unutmayın.