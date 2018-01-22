Albaraka Türk 2018 Yılının İlk İhracatını Gerçekleştirdi
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Albaraka Türk 2018 Yılının İlk İhracatını Gerçekleştirdi


Albaraka Türk 2018 Yılının İlk İhracatını Gerçekleştirdi
Albaraka Türk 2018 Yılının İlk İhracatını Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 13:23:29
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Albaraka Türk 2018 yılında yılın ilk tertip kira sertifikası ihracatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 125 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte 135 milyon TL olarak gerçekleşti. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracın getirisi dönemsel olarak yüzde 3.2664 oldu. Albaraka Türk’ün kira sertifikası ihracına, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

İhraç sürecini değerlendiren Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku; “Yeni yılın ilk kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladık. Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun talep bizi memnun etti. Bu yoğun ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracımızın getirisi dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu. 2018 yılının hem bizler hem de piyasalar açısından iyi ve verimli bir yıl olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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