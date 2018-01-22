Bir toplantı nedeniyle geldiği Bursa'da muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Pınar Su Genel Müdürü ve Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karamehmetoğlu, Türkiye'deki senelik su pazarı hacminin 11 milyar litreyi aştığını belirterek, sektör cirosunun 5 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Ambalajlı su sektöründe hali hazırdaki endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, Türkiye'de ambalajlı su tüketiminin artması halinde bile sektörün mevcut kurulu kapasitesiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek durumda olduğuna dikkat çekti.

Ambalajlı su pazarının her sene yüzde 3 ila yüzde 4 oranında büyüdüğünü belirten Karamehmetoğlu, sektörün ihracatta net döviz fazlası verdiğini anlattı. Bu ürünün ihracatından 50 milyon doların üstünde gelir elde edildiğine değinen Karamehmetoğlu, suyun yurt dışı ticarete konu olan bir emtia olmadığını, bu ürünün ihraç edilmesinin zor olduğunu belirtti. Buna karşın Türk suyunun özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinde çok beğenildiğini dile getiren Karamehmetoğlu, ülkenin doğal kaynak bakımından zengin olduğunu belirterek, Türk suyunun yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin dışında yerli halk tarafından da beğenilerek tüketildiğini ifade etti. Karamehmetoğlu, Türk kaynak suyunun 110 ülkeye ihraç edildiğinin bilgisini verdi.

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