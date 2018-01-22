Doğal Kaynak Suları 110 Ülkeye İhraç Ediliyor
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Doğal Kaynak Suları 110 Ülkeye İhraç Ediliyor


Doğal Kaynak Suları 110 Ülkeye İhraç Ediliyor
Doğal Kaynak Suları 110 Ülkeye İhraç Ediliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-22 Saat: 13:34:13
Anasayfa İthalat&İhracat Doğal Kaynak Suları 110 Ülkeye İhraç Ediliyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan doğal kaynaklardan çıkarılmasının ardından ambalajlanan suların 110 ülkeye ihracatı yapılıyor.

Bir toplantı nedeniyle geldiği Bursa'da muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Pınar Su Genel Müdürü ve Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karamehmetoğlu, Türkiye'deki senelik su pazarı hacminin 11 milyar litreyi aştığını belirterek, sektör cirosunun 5 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Ambalajlı su sektöründe hali hazırdaki endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, Türkiye'de ambalajlı su tüketiminin artması halinde bile sektörün mevcut kurulu kapasitesiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek durumda olduğuna dikkat çekti. 

Ambalajlı su pazarının her sene yüzde 3 ila yüzde 4 oranında büyüdüğünü belirten Karamehmetoğlu, sektörün ihracatta net döviz fazlası verdiğini anlattı. Bu ürünün ihracatından 50 milyon doların üstünde gelir elde edildiğine değinen Karamehmetoğlu, suyun yurt dışı ticarete konu olan bir emtia olmadığını, bu ürünün ihraç edilmesinin zor olduğunu belirtti. Buna karşın Türk suyunun özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinde çok beğenildiğini dile getiren Karamehmetoğlu, ülkenin doğal kaynak bakımından zengin olduğunu belirterek, Türk suyunun yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin dışında yerli halk tarafından da beğenilerek tüketildiğini ifade etti. Karamehmetoğlu, Türk kaynak suyunun 110 ülkeye ihraç edildiğinin bilgisini verdi. 

Kalabalık Nüfusu Olan Pazarlara Girilecek 

Uzak Doğu pazarındaki ticaret hacmini genişletmeyi hedeflediklerini belirten Karamehmetoğlu, özellikle Çin pazarına girmek istediklerini aktardı. Çin nüfusunun önemine işaret eden Karamehmetoğlu, günümüzde Çin ve Hindistan pazarlarına girmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bu ülkelerin nüfusunun çok fazla olduğunu vurgulayan Karamehmetoğlu, bunun yanı sıra bahsedilen ülkelerin temiz ve içilebilir su bulmakta zorluk yaşadığını ifade etti. Çin'e deneme amaçlı ürün gönderildiğini dile getiren Karamehmetoğlu, senenin ilk yarımında sonuç almayı düşündüklerini belirterek, Uzak Doğu'ya ihracatın başlaması halinde su üretim tesislerinin kapasite kullanım oranlarını arttırılacağını bildirdi. 

SUDER Pınar Su İhracat Hüseyin Karamehmetoğlu Çin Hindistan
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