FİNTEK Alanında Bölgesel Atılım Yapıldı
Advert Advert Advert


FİNTEK Alanında Bölgesel Atılım Yapıldı


FİNTEK Alanında Bölgesel Atılım Yapıldı
FİNTEK Alanında Bölgesel Atılım Yapıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 13:30:38
Anasayfa Şirketler FİNTEK Alanında Bölgesel Atılım Yapıldı

FİNTEK bölgesinde Abu Dabi ile Bahreyn arasında bölgesel atılım anlaşmaları gerçekleştirildi.

22 Ocak 2018 Abu Dabi’nin Uluslararası Finans Merkezi olan Abu Dabi Global Market (ADGM) ve Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (Bahreyn EDB), Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) önemli bir ilke imza atarak finansal teknoloji (FinTek) alanında iş birliği anlaşmasını hayata geçirdi.

Bölgenin önde gelen iki FinTek merkezi arasında imzalanan bu anlaşma, FinTek’in gelişmesi için iş birliğine açık ortak bir zemin oluşturarak bölgeyi öne çıkaracak. Bahreyn EDB ve ADGM, yeni teknolojiyi sahiplenerek finansal hizmetlerde ekonomik büyümeyi teşvik edecek girişimlerle birlikte Ortadoğu ve Afrika bölgesinin FinTech sektöründeki güçlü yönlerine odaklanacak.

ADGM Finansal Hizmetler Düzenleme İdaresi CEO’su Richard Teng yaptığı açıklamada: “MENA bölgesinde ilk FinTek Mutabakat Anlaşması'na tanıklık ettiğimiz için heyecanlıyız. Bu iş birliğiyle birbirimizin güçlü yönlerini değerlendirerek MENA bölgesinde canlı bir FinTek ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu ve özellikle de yakın zamanda Abu Dabi’de gerçekleşen ilk ‘Bölgesel Düzenleyiciler FinTek Yuvarlak Masa’ toplantısı sırasında yaptığımız istişarelerden açıkça anlaşılabileceği gibi, her anlamda iş birliği ve karşılıklı desteğin önemine değer veriyoruz. Burada daha hızlı bir FinTek büyümesine destek olmak için MENA bölgesindeki ortak düzenleyicilerle daha bağlantılı ve daha iş birlikçi bir ağ kurmak amacıyla ortağımızla yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Bahreyn EDB Finansal Hizmetler Müdürü David Parker ise şunları kaydetti: "Geçen yıl Bahreyn'de ve bölge çapında FinTek konusunda heyecan verici gelişmelere tanık olduk. FinTek sektörü global olarak 50 milyar dolar civarında bir yatırıma şahit oldu, ama Ortadoğu ve Afrika bölgesi bunun yalnızca yaklaşık %1'ini alabildi. Bahreyn’de bu sektörde büyüme için büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz ve doğru ekosistemi yaratarak buna yatırım yapıyoruz. Bölgesel gelişimimiz adına son derece ilham verici bir anlaşmaya imza attığımıza inanıyoruz. Bahreyn’de devam eden bir dizi düzenleyici yasal reform, ‘FinTek’i de içeren ve yeni fırsatlardan oluşan geniş bir yelpazeye erişimi kolaylaştıracak. Aynı zamanda hem konvansiyonel hem de İslami şartlara uygun kitlesel fonlama yollarını destekleyecek. Bölge çapında daha fazla girişimin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bu anlaşmanın sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Bir uluslararası finans kurumu ve FinTek merkezi olarak önemli aşamalar kaydeden ADGM, hem bölgede hem globalde FinTek ekosistemini oluşturmak için stratejik ortaklıklar kuruyor. En son Bahreyn EDB ile gerçekleştirdiği FinTek ortaklığıyla ise halihazırda Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya uzanan FinTek merkezlerini daha da genişletiyor. Bu anlaşma, bölgenin kusursuz bir FinTek merkezi olarak konumlandırma çabalarının bir uzantısı. Anlaşma, Bahreyn’de yeni bir Amazon Web Servisleri (AWS) Bölgesinin kurulmasını, ulusal e-cüzdan lansmanını ve 2018’in ilk çeyreğinde açılması planlanan MENA bölgesinin en büyük FinTek merkezinin geliştirilmesini içeriyor.

FİNTEK ekonomi haber basın bültnei
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!