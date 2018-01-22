Başta mobilya ve dekorasyon olmak üzere ev ve ofislerin ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında toplayacak olan Home City Pendik AVM; Türkiye’nin alanında uzmanlaşmış ilk AVM’si olarak hizmete girmeye hazırlanıyor. Mobilya, aksesuar, dekorasyon, beyaz eşya, ev tekstili, aydınlatma, yer döşeme, perde, halı ve züccaciye gibi bir evin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler, Home City Pendik AVM’de bir arada olacak. AVM’de Türkiye’nin önde gelen markalarından farklı alternatifler sunulacak.

120 Marka Yer Alacak

Evlenecek ve evini yenileyecekler için ev yaşamına dair tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında bulma imkânının sunulacağı Home City Pendik AVM JLL’nin yönetiminde, 2018 ilk çeyrekte kapılarını açacak. Pendik Tem Bağlantı Yolu Üzeri ve Sabiha Gökçen Havalimanı karşısında bulunan Home City Pendik AVM’den, İstanbul’un Anadolu yakasındaki tüm lokasyonlarına ve Kocaeli’ye çok kısa sürede ulaşılabilecek. 50 bin metrekare net alana sahip olan projede, yaklaşık 120 marka yer alacak. Çocuk oyun alanı, yeme içme alanları ve kafeleriyle de Home City AVM, alışverişin çok keyifle yapılabileceği bir mekan olacak.