Home City Pendik AVM Mobilya Sektörünü Biraraya Getirecek
Advert Advert Advert


Home City Pendik AVM Mobilya Sektörünü Biraraya Getirecek


Home City Pendik AVM Mobilya Sektörünü Biraraya Getirecek
Home City Pendik AVM Mobilya Sektörünü Biraraya Getirecek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 13:39:49
Anasayfa Şirketler Home City Pendik AVM Mobilya Sektörünü Biraraya Getirecek

Mobilya ve dekorasyon şirketlerini bir araya getiren Home City Pendik AVM 2018 yılının ilk çeyreğinde açılacak.

Başta mobilya ve dekorasyon olmak üzere ev ve ofislerin ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında toplayacak olan Home City Pendik AVM; Türkiye’nin alanında uzmanlaşmış ilk AVM’si olarak hizmete girmeye hazırlanıyor. Mobilya, aksesuar, dekorasyon, beyaz eşya, ev tekstili, aydınlatma, yer döşeme, perde, halı ve züccaciye gibi bir evin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler, Home City Pendik AVM’de bir arada olacak. AVM’de Türkiye’nin önde gelen markalarından farklı alternatifler sunulacak.

120 Marka Yer Alacak

Evlenecek ve evini yenileyecekler için ev yaşamına dair tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında bulma imkânının sunulacağı Home City Pendik AVM JLL’nin yönetiminde, 2018 ilk çeyrekte kapılarını açacak. Pendik Tem Bağlantı Yolu Üzeri ve Sabiha Gökçen Havalimanı karşısında bulunan Home City Pendik AVM’den, İstanbul’un Anadolu yakasındaki tüm lokasyonlarına ve Kocaeli’ye çok kısa sürede ulaşılabilecek. 50 bin metrekare net alana sahip olan projede, yaklaşık 120 marka yer alacak. Çocuk oyun alanı, yeme içme alanları ve kafeleriyle de Home City AVM, alışverişin çok keyifle yapılabileceği bir mekan olacak.

home city pendik ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!