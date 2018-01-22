Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra yurt içi piyasalar, yeni haftaya pozitif bir seyir izleyerek başladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 22 Ocak Pazartesi gününe yüzde 0.43 oranında değer artışıyla başladı. Küresel piyasalarda 3.85'in üstünü deneyen Dolar, bankalararası piyasanın açılışı ile değer kaybı yaşayarak 3.8070seviyesine kadar düştü.

Ekonomistler, hükümetin harekat başlatılmadan önce, doğru ve açık iletişim kurarak uluslararası kuruluşları gerekse ve kamuoyunu bilgilendirdiğini belirtti. Diplomatik bilgilendirme yapıldıktan sonra uluslararası kuruluşların yaptığı ilk açıklamaların piyasalar üzerinde pozitif etki oluşturdu. Harekatın amacı düşünüldüğünde, başarının yatırımcılar üstündeki algısı ve piyasaları pozitif etkilemeye devam edebileceğini dile getiren ekonomistler, ilerleyen süreçte yetkililerin yapacağı açıklamaların takip edileceğini ifade etti.

Piyasa Belirsizlikleri Azaldı

Konuyla alakalı olarak muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türkiye'nin Afrin’de yaptığı barış harekatını uluslararası yetkililerin bilgisi dahilinde, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürdüğüne işaret etti. Harekat başlatılmadan öncesinde kamuoyuna gereken bilgilendirmenin yapıldığını dile getiren Yılmaz, her harekatın bazı bilinmezliklere neden olacağını belirterek, piyasanın bu bilinmezlikleri otoritelerin kamuoyu ile iletişim aşamasında fiyatladığını anlattı. Harekatın öngörüldüğü şekilde piyasa volatilitesini etkilemeyeceğini anlatan Yılmaz, ilerleyen süreçte hedeflere ulaşılınca piyasanın pozitif tepkisini göreceklerini aktardı.

Harekat başladıktan sonra Avrupa Birliği, NATO ve ABD tarafından yapılan açıklamaların titizlikle düzenlenmesi, operasyonun hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanacağına yönelik beklentilerin Türk Lirası cinsinden varlıkları desteklediğini dile getiren Staretejist Cüneyt Paksoy, tahvil piyasasında henüz değişim yaşanmadığını, buna karşın döviz kurunun 3.80-3.85 bandı içinde dengelendiğini ifade etti.