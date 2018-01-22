İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri The Adecco Group, 2018 yılında insan kaynakları piyasasında öne çıkması beklenen trendlere ışık tutuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışan verimliliğini ve performansını artıracak uygulamaların ağırlık kazanacağı 2018 yılında, şirketler de büyüme stratejileri kapsamında kendi iş yapış şekillerine en yakın uygulamaları hayata geçirecek.

2018 yılında dijitalleşmeyi ve onun getirdiği yenilikleri insan kaynakları piyasasında daha sık bir şekilde görmeye başlayacaklarını belirten Adecco Türkiye Genel Müdürü Massimo Nava, “Dijitalleşmenin tüm sektörleri ve iş kollarını dönüştürdüğü bir çağda, insan kaynakları departmanları da bu dönüşüme ayak uydurmak için çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve şirket iş yapış şekilleriyle uyumlu uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda 2018 yılında yapay zekanın İK süreçlerinde daha fazla kullanıldığını, esnek çalışma modellerinin artan sayıda İK departmanı tarafından kullanılmaya başlandığını, zamandan tasarruf sağlayarak verimliliği artıran online eğitimlerin daha da yaygınlaştığını ve çalışan deneyimini kalıcı bir şekilde artıran uygulamaların hayata geçtiğini göreceğiz. Bu trendleri başarılı bir şekilde uygulayan şirketler, hem kendi performanslarını hem de çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutma yolunda önemli bir adım atacak,” dedi.

İşte 2018 yılında işgücü piyasasında öne çıkması beklenen trendler: