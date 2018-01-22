İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri The Adecco Group, 2018 yılında insan kaynakları piyasasında öne çıkması beklenen trendlere ışık tutuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışan verimliliğini ve performansını artıracak uygulamaların ağırlık kazanacağı 2018 yılında, şirketler de büyüme stratejileri kapsamında kendi iş yapış şekillerine en yakın uygulamaları hayata geçirecek.
2018 yılında dijitalleşmeyi ve onun getirdiği yenilikleri insan kaynakları piyasasında daha sık bir şekilde görmeye başlayacaklarını belirten Adecco Türkiye Genel Müdürü Massimo Nava, “Dijitalleşmenin tüm sektörleri ve iş kollarını dönüştürdüğü bir çağda, insan kaynakları departmanları da bu dönüşüme ayak uydurmak için çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve şirket iş yapış şekilleriyle uyumlu uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda 2018 yılında yapay zekanın İK süreçlerinde daha fazla kullanıldığını, esnek çalışma modellerinin artan sayıda İK departmanı tarafından kullanılmaya başlandığını, zamandan tasarruf sağlayarak verimliliği artıran online eğitimlerin daha da yaygınlaştığını ve çalışan deneyimini kalıcı bir şekilde artıran uygulamaların hayata geçtiğini göreceğiz. Bu trendleri başarılı bir şekilde uygulayan şirketler, hem kendi performanslarını hem de çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutma yolunda önemli bir adım atacak,” dedi.
İşte 2018 yılında işgücü piyasasında öne çıkması beklenen trendler:
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- Yapay Zeka: Hayatımızın her alanında görmeye başladığımız yapay zeka teknolojisi, insan kaynakları sektöründe de kendini iyice hissettirmeye başlayacak. Yeni iş kolları yaratmanın yanı sıra mevcut iş kollarını da teknolojinin gereksinimlerine uyarlayan yapay zeka sayesinde insan kaynakları departmanlarının derlediği veriler, çok daha hızlı bir şekilde işlenip anlamlı bir bütüne dönüşecek. Makineler ve insanlar arasındaki bu işbirliği sayesinde işletmeler operasyonel verimliliklerini artırmanın yanı sıra maliyetlerde de önemli bir avantaj sağlayacak.
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- Esnek Çalışma Modeli: Son yıllarda İK departmanlarının uygulamaya koyduğu popüler uygulamalar arasında yer alan esnek çalışma modeline 2018’de daha fazla şirket geçiş yapacak. Çalışan verimliliğine ve motivasyonuna önemli katkılar sağlayan bu model sayesinde çalışanlar, belirlenen günlerde ofis dışındaki bir mekandan işlerini yürütebiliyor. Birçok İK departmanının gündemin yer alan bu uygulama, çalışan memnuniyeti anketlerinde de ilk talepler arasında yer alıyor.
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- Online Eğitim: Dünyada trendi her geçen gün artan online eğitim, işgücü piyasası için de büyük kolaylıklar sağlıyor. Dijital dönüşüm ile birlikte daha önce geleneksel kanallarda bulunan yaygın eğitimi 2018 yılıyla birlikte artan bir şekilde online platformlarda görmeye başlayacağız. Çalışanlara istedikleri zaman, istedikleri yerden ve istedikleri eğitime katılma fırsatı veren uygulama, zamandan tasarruf sağlayarak iş süreçlerini hızlandırıyor.
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- Çalışan deneyimi: İK departmanları, işgücü piyasasında etkisi giderek artan Y kuşağının taleplerini ve beklentilerini karşılamak için yeni uygulamalar hayata geçiriyor. Bu uygulamaların en başında Y kuşağı çalışanlarını işe bağlayacak ve işi eğlenceli kılacak çalışan deneyimi geliyor. Nasıl mağazalarda müşteri deneyimi ekipleri müşterilerin taleplerini karşılamak için çalışıyorsa, İK departmanları da kendi içlerinde kuracakları ekiplerle çalışan memnuniyetini ve bağlılığını en üst seviyede tutmak için çağın gereksinimlerine uygun uygulamaları hayata geçirmeye başlayacak.