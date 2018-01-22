Medianova tarafından sunulan yeni Webcast platformu, internet üzerinden yapılan canlı yayınları farklı bir boyuta taşıyor. Lansmandan konferans ve eğitime kadar birçok farklı amaçla kullanılabilen platform, katılımcıların da yayınlara kendi cihazları ile dahil olmalarını sağlayarak etkileşimli ve verimli bir yayın deneyimi sağlıyor.

Medianova, internet üzerinden interaktif katılıma olanak tanıyan canlı yayın platformu Webcast’i kullanıma sundu. Medianova Webcast, konferans, seminer, basın toplantısı, lansman ve eğitim gibi farklı amaçlarla gerçekleştirilen etkinliklerin internetten yayınlanmasını ve online katılımcıların hem birbirleriyle hem de etkinliğin gerçekleştiği alanda bulunanlarla etkileşim kurmalarını sağlıyor.

Webcast’i kullanan markalar ve kurumlar, platformla birlikte gelen sunum, soru-cevap, chat ve sosyal medya gibi modüllerin tümünden ya da birkaçından yararlanabiliyorlar. Bu sayede, katılımcılar canlı yayın ile birlikte eş zamanlı olarak yazılı iletişim kurabiliyor, sunumları takip edebiliyor ya da sorularını iletebiliyor. Bu üst düzeyde etkileşim, etkinliklerin verimliliği kadar katılımı da artıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

En Çok Sağlık Sektöründe Kullanılıyor

Medianova Webcast’i en çok kullanan sektörlerin başında yüzde 38 ile sağlık sektörü geliyor. Ağırlıklı olarak konsültasyon, operasyon ve seminer gibi farklı ihtiyaçlar için Webcast’i tercih eden sağlık sektörünü yüzde 34 ile özellikle dijital dönüşümü ilk plana koyan uluslararası markalar takip ediyor. Markalar ve kurumlar; iç iletişim, konser yayını, basın toplantıları, bayi iletişimi gibi etkinlikler için Webcast’i kullanıyor. Ayrıca kamu kurumlarının ilgili birimleri ve büyük kurumların yatırımcı ilişkilerine yönelik bölümleri de yatırımcı sunumlarında Webcast platformunun sunduğu avantajlardan yararlanıyor. Platform, herhangi bir ekstra uygulamaya ihtiyaç olmaksızın mobil ve masaüstü cihazlardan kullanılabiliyor. İçeriklerin izlenme rakamları kişi, cihaz ve konum bazlı olarak alınabiliyor