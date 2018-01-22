Geliştirdiği ürün ve çözümleriyle dünya lastik sektörünün öncülerinden Pirelli marka endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon bünyesinde Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su pozisyonuna Alp Günvaran getirildi. Böylece Günvaran’ın yönetimindeki ülke sayısı 33’ten 75’e yükseldi.

Alp Günvaran, uluslararası sorumlulukları, ticari operasyonlar konusundaki tecrübesi ve müşteri deneyimi konusundaki birikimi ile 2016 Eylül ayından bu yana Prometeon Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su olarak görev yapıyordu. Ocak 2018 itibarı ile Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su pozisyonuna getirilen Alp Günvaran böylece Prometeon Tyre Group’un dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin başına geçmiş oldu. Alp Günvaran Türkiye ve Mısır’daki fabrikaların yanı sıra 75 ülkeden sorumlu olacak.