Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın elde ettiği veriler kapsamında, gelir dağılımındaki eşitsizliğin günden güne artarak devam ediyor. Açıklamalarda, son bir senede oluşan küresel servetin yüzde 82’lik bölümü dünya nüfusunun yalnızca yüzde 1’lik bölümüne tekabül eden zenginlere ait olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamalarda 2016 senesinin Temmuz ayı ve 2017 senesinin Haziran ayını kapsayan süreçte, tespit edilen toplam küresel servet artışının 9.2 trilyon dolar olduğunu, bu gelirin 7.6 trilyon dolarlık bölümünün toplam 75 milyon zengine ait olduğu belirtildi. Buna ek olarak aynı süreçte dünya nüfusunun en alt gelir seviyesi olan 3.7 milyar insanın ise senelik küresel servet artışından hiçbir şekilde faydalanmadığı anlatıldı.

Zenginlerin Vergi Kaçırması Kayba Neden Oluyor

Her sene İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomi Forumu (WEF)'un düzenlendiği haftalık gelir dağılımı eşitsizliğine yönelik tespitlerini açıklayan yardım kuruluşu, sorunun günden güne büyümesine sebep olarak vergi kaçırma, firmaların devlet politikaları üstündeki etkisinin artması, çalışanların haklarını giderek kaybetmesi olarak açıkladı.