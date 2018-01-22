Dünya Üzerindeki Toplam Gelirin Yüzde 82'si Zenginlerin
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Dünya Üzerindeki Toplam Gelirin Yüzde 82'si Zenginlerin


Dünya Üzerindeki Toplam Gelirin Yüzde 82'si Zenginlerin
Dünya Üzerindeki Toplam Gelirin Yüzde 82'si Zenginlerin Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-22 Saat: 14:03:22
Anasayfa Eko Gündem Dünya Üzerindeki Toplam Gelirin Yüzde 82'si Zenginlerin

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, senelik bazda küresel servetin yüzde 82’lik bölümünün, nüfusun yalnızca yüzde 1’lik bölümüne eş değer olan maddi durumu iyi olan vatandaşların kazancı olduğunu bildirdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın elde ettiği veriler kapsamında, gelir dağılımındaki eşitsizliğin günden güne artarak devam ediyor. Açıklamalarda, son bir senede oluşan küresel servetin yüzde 82’lik bölümü dünya nüfusunun yalnızca yüzde 1’lik bölümüne tekabül eden zenginlere ait olduğuna dikkat çekildi. 

Yapılan açıklamalarda 2016 senesinin Temmuz ayı ve 2017 senesinin Haziran ayını kapsayan süreçte, tespit edilen toplam küresel servet artışının 9.2 trilyon dolar olduğunu, bu gelirin 7.6 trilyon dolarlık bölümünün toplam 75 milyon zengine ait olduğu belirtildi. Buna ek olarak aynı süreçte dünya nüfusunun en alt gelir seviyesi olan 3.7 milyar insanın ise senelik küresel servet artışından hiçbir şekilde faydalanmadığı anlatıldı.  

Zenginlerin Vergi Kaçırması Kayba Neden Oluyor 

Her sene İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomi Forumu (WEF)'un düzenlendiği haftalık gelir dağılımı eşitsizliğine yönelik tespitlerini açıklayan yardım kuruluşu, sorunun günden güne büyümesine sebep olarak vergi kaçırma, firmaların devlet politikaları üstündeki etkisinin artması, çalışanların haklarını giderek kaybetmesi olarak açıkladı.  

Servet artışının yüksek gelirli vatandaşların elinde toplanmasının, ekonominin canlı olduğunun göstergesi olmadığını, yoksulluk sınırında çalışan ve gıda ürünlerini, giysileri üreten milyonlarca insan için başarısız olan bir sistemin göstergesi olduğunu dile getiren Oxfam Üst Yöneticisi Mark Goldring, zenginlerin vergi ödemekten kaçmasının dünyanın en fakir bölgelerine ve gelişmekte olan ekonomilere senelik bazda toplam 170 milyar dolara kayba neden olduğunu, bu kaynağın normal şartlarda kamu hizmeti yatırımlarında kullanılmasının gerektiğine dikkat çekti. 

Oxfam Gelir Dağılımı WEF Davos World Economic Forum Mark Goldring
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