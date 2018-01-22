Emlakjet verilerine göre, 2017’de en çok aranan 5 ilçe, İstanbul ve Ankara’dan olurken, bu ilçeler Bahçelievler, Esenyurt, Beylikdüzü, Çankaya ve Keçiören olarak sıralandı. 2017’de yine ‘uygun fiyat’ ve ‘yatırımda gelişme potansiyeli’ alıcıları bu ilçelere yönelten en büyük etkenler oldu. Arsa yatırımında aramalarda İstanbul ve Trakya’da Arnavutköy, Kayaşehir, Çatalca ve Silivri başı çekerken, konut yatırımında 1 yılda en çok değerlenen şehir Bursa oldu. 2017’de yine 250 bin TL altında konut aradık, konutta aradığımız şehirlere ulaşım ve kentsel dönüşümün etkisiyle Konya ve Kocaeli’ni de ekledik.

Emlakjet’in 2017 verilerini aktaran Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, 10 başlıkta verileri şöyle analiz etti:

1- Satılık Daire Arama Oranı 2017’de Geçen Yılı Neredeyse Yakaladı

2016’da konut aramalarının yüzde 70’i satılık, yüzde 30’u ise kiralık ev olarak gerçekleşirken, 2017 yılında Emlakjet üzerinden satılık daire arama oranı %66, kiralık daire arama oranı %34 olarak gerçekleşti. Bir başka deyişle referanduma, yaz etkisine ve bayram dönemine rağmen, satılık konut arama trendi olumsuz etkilenmedi. Konuta ihtiyaç yine tüm hızıyla sürüyor.

2- Konut Araması Ocak ve Temmuz’da Yoğunlaştı

2016 yılında satılık konut aramaları en fazla Ekim ve Mayıs ayında gerçekleşirken 2017 yılında satılık konut aramalarının en yoğun olduğu dönem Temmuz ve Ocak ayları oldu. Kiralık konut arama verilerini incelediğimizde ise 2016 yılında Temmuz ve Ağustos aylarında aramalar artmışken 2017 yılında Ağustos ayı yerini Ekim ayına bırakarak Temmuz ve Ekim ayları kiralık aramalar için en yoğun dönem oldu.

Normalde bahar ve Eylül dönemleri, sektörün yükseldiği dönemler olmasına rağmen, 2017 Ocak ayında, Şubat ve Mart aylarında 240 ay vadelerin başlayacağı gündemi sektörde kısmi bir hareketlilik yarattı. Temmuz ise, Ramazan ayının hemen bitiminde bekleyen talebin hareketlenmesi ve özellikle öğrencilerin kiralık ev bakmaya başladığı bir dönem olmasıyla dikkat çekti.

3- En Çok Aranan 5 İlçe İstanbul ve Ankara’dan

2017’de alıcılar Emlakjet üzerinden satılık daire aramalarında en çok Bahçelievler, Esenyurt, Beylikdüzü, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde arama yaptılar. Kiralık daire aramaları ise en çok Beylikdüzü, Bahçelievler, Çankaya, Pendik ve Şişli ilçelerinde yoğunlaştı.

İlçelere baktığımızda İstanbul’da en çok aranan ilçelerin yine alıcılara uygun fiyat vadeden bölgeler olduğunu görüyoruz. Ankara’da ise Çankaya ve Keçiören yatırımcılar açısından yükselen iki bölge.

Emlakjet üzerindeki en çok aranan 5 ilçedeki ilanların ortalama değerleri:

İlçe Tür Ortalama TL İlçe Tür Ortalama TL Çankaya Kiralık-Konut 1.580 Bahçelievler Satılık-Konut 393.000 Beylikdüzü Kiralık-Konut 1.300 Esenyurt Satılık-Konut 212.000 Bahçelievler Kiralık-Konut 1.560 Beylikdüzü Satılık-Konut 289.000 Pendik Kiralık-Konut 1.245 Çankaya Satılık-Konut 420.600 Şişli Kiralık-Konut 1.980 Keçiören Satılık-Konut 206.150

4- Satılıkta 25-44 Yaş Aralığı, Kiralıkta 25-34 Yaş Aralığı Etkin Oldu

2017 yılında satılık konut aramasında yaş aralığı %57 oranında 25-44 aralığında gerçekleşti. Kiralık konut aramalarında ise yaş dağılımı daha genç kesimden oluştu ve %40 oranında 25-34 yaş aralığı öne çıktı.

5- Satılıkta Bu Kez Erkekler Baskın Çıktı, 2+1 ve 3+1 Gözde

2017 yılında 20 milyon farklı insanın kiralık veya satılık olarak emlak arayışı oldu. Bu kitlenin %51’i erkek iken %49'u kadınlardan oluştu. Satılık daire arayanların %40'ı 3+1, %39'u 2+1 aradı. Kiralık daire arayanların ise %39'u 2+1, %32'si 3+1 ve kalanı 1+1 aradı.

Kadınlar tüm kiralık aramalarının %21'inde 2+1, %19'unda ise 3+1 aramış ve erkeğe göre baskınlığını sürdürüyor. Erkekler ise tüm satılık aramalarının %22'sinde 3+1, %22'sinde 2+1 aradı. Buna göre kiralık ev ararken kadınlar, satılık ev ararken ise erkekler daha baskın durumdalar.

6- Dar ve Orta Gelirlinin Konut Arayışı Yine Devam Etti!

2017 yılında satılık konut aramalarında, en çok talep edilen fiyat aralığı 250 bin TL’nin altında olurken, kiralık konut aramalarında 1.000 TL’de yoğunluk görüldü. Markalı konut projelerinde ise 350 bin TL’nin üzerinde yükselen fiyatlar, bugün gerçek ihtiyaçla talebin tam olarak kesişememesinin nedeni.

7- 2017’de En Çok Arnavutköy, Çatalca ve Tekirdağ’da Arsa Aradık

İstanbul’da arsa yatırımının olmazsa olmaz noktası Arnavutköy ve Kayaşehir olarak öne çıktı. Kanal İstanbul’un geçeceği ana güzergâh üzerinde olmaları, bunun nedenlerinden biri. Bu bölgelerde sazlık araziler bile perakende hızıyla el değiştiriyor. En çok talep gören nokta ise Şamlar köyü. İmarın açıklanmaması nedeniyle herkes tetikte bekliyor. Trakya’da arsa yatırımı ise özellikle İstanbul’da yaşayanların önem verdiği bir konu haline geldi. Batıya doğru hızla büyüyen şehirde özellikle Kanal İstanbul projesinden sonra askeri alanların bile yapılaşmaya açık hale geldiği son 4 yılda yeni hedef Trakya’da arsa yatırımı. Bu nedenle en gözde bölgeler de İstanbul’a en yakın noktalardan biri olan Çatalca ve Silivri. Arsa yatırımında talebin en yoğun olduğu sınır Kayabaşı’nın Şamlar Köyünden başlayıp Çatalca’ya kadar uzanıyor.

Emlakjet üzerinde en çok aranan arsaların ilan ortalama metrekare değerleri:

Arsa Metrekare ortalama (TL) Arnavutköy 870 Çatalca 215 Enez 105 Kapaklı 426 Keşan 148 Saray 307 Silivri 510 Şarköy 122 Uzunköprü 280

8- En Çok Aranan İlk 10 Şehir Arasına Konya ve Kocaeli Girdi

Emlakjet üzerinde 2017’de İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Aydın, Konya, Mersin, Tekirdağ ve Kocaeli en çok aranan 10 şehir olarak yer aldı. Geçen yıl ile karşılaştırma yaptığımızda Konya ve Kocaeli listeye yeni eklenen şehirler oldu.

Konya’da kentleşme ile alınan göç, kentsel dönüşüm projelerinin başlaması ve markalı konut projeleriyle nitelikli konutlara duyulan ihtiyaç, konut piyasasını destekliyor. Kentsel dönüşüm ile yapılaşmanın başladığı bölgeler arasında Altınay, Karatay ve Meram ilçeleri ilk sırada. Raylı sistemde gerçekleşecek metro projesinin hayata geçmesi ile merkez ilçelerin hareketlenmesi bekleniyor. İstanbul’a çok yakın olması nedeniyle dikkat çeken Kocaeli ise, önemli bir liman ve sanayi kenti. Cengiz Topel Havalimanı, İzmit Körfez Geçişi ve İstanbul-Bursa-Balıkesir İzmir Otoyol projesi, Kuzey Marmara Otoyol projesi, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, İzmit kent merkezi tramvay çalışması gibi önemli projeler bölgeye ilgiyi yükseltiyor.

9- İstanbul’a Talep ‘Dönüşüm Etkisiyle’ En Çok İstanbul’dan

2017’de İstanbul’da konut araması en çok %84 oranı ile yine İstanbul’dan gerçekleşti. Kentsel dönüşüm etkisinin burada göze çarptığını görüyoruz. İstanbul’da konut arayanlar listesinde İstanbul’u, %3 oranında Ankara, % 2 oranında İzmir şehirleri izledi. Bu illeri takiben Bursa, Antalya ve Adana da en çok arama yapan iller arasında yer aldı.

10- En Çok Aranan 10 İlde Bursa, En Çok Kazandıran Şehir Oldu

Emlakjet ile yapılan işbirliği kapsamında Emlakjet.com kullanıcılarına yaşamak istedikleri bölge ve evlerinin değeri ile ilgili analiz hizmeti veren, teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Bursa, 1 yılda kazandığı %15,36’lık artışla en çok değer kazanan şehir oldu. Bursa, üretimin merkezi konumunda olması, İstanbul’a yakınlığı, Ege’ye ulaşım için geçit oluşturması, Mudanya’nın önemli bir liman olması, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi ve İzmir Körfez Köprüsü sayesinde artacak potansiyeli nedeni ile bugün gayrimenkul sektörü için önemli bir kent. 50 bin konutun yeniden dönüşüme tabi olduğu Bursa, getiri oranlarında da büyükşehirleri geride bırakıyor.

Aralık 2017’de Sıfır Konut Payı Yılın En Yükseğini, İpotekli En Düşüğünü Gördü

TÜİK’in son açıkladığı verilere göre, toplam konut satışları Aralık ayında 132.972 adet olunca 2017 yılındaki toplam satış %5,1 artışla beklendiği gibi 1.409.314’le kapandı. İlk satış, 2017 yılı toplamında 2016’ya göre %4 artışla 659.698 adet olurken, ikinci el %5 artışla 749.616 adetle yılı kapattı. Verileri değerlendiren Kunter, “Toplam adetlerde sıfır konut ve ikinci el konut rakamı arasındaki farkın birbirine yaklaşmasının yanı sıra Aralık ayında sıfır konut satış payının %50,1 ile yılın en yüksek seviyesine ulaşması markalı konut piyasası adına olumlu bir gelişme. İpotekli konut satışı ise Aralık ayında, %25,6 oran ile 2016 ve 2017 yıllarındaki en düşük payı aldı, bu ise kampanya ve senetli satışın yükselmesiyle bağlantılı gerçekleşti” dedi.

Kunter, şöyle devam etti: “Yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda ise 2017 yılında bir önceki yıla göre %22,2 oranında artarak 22.234 adede yükseldiğini görüyoruz. 2016’da %20,3 azalmayı göz önüne alacak olursak, baz etkisinin yanı sıra yabancılara konut alımında sağlanan KDV ve vatandaşlık gibi desteklerin etkilerinin bu yıl önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz.”