Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Gaming İstanbul, oyun sektöründe dünya devlerini buluşturmaya devam ediyor. Önceki yıllarda fuarda gerçekleştirilen PlayStation lansmanı, Tencent’in Türkiye’ye girişi, Blizzard geliştiricileriyle seminerler gibi ilkler sayesinde bölgesinin en büyük fuarı olarak gösterilen Gaming İstanbul hakkında yabancı basın da “Dünyada kendi klasmanında ilk beşte” ibaresini kullanıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gaming İstanbul, “İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI” sloganıyla 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Katılımcılar arasına adını yazdıran Ubisoft, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi. Fransa’da kurulan şirket, Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman ve Tom Clancy’s adlı oyun serileriyle adını duyurdu.

Far Cry 5, Piyasaya Çıkmadan Önce İstanbul’da Oynanacak

Gelirleri açısından Amerika ve Avrupa kıtalarının halka açık en büyük şirketlerinden birisi olan Ubisoft, ziyaretçilere uzun süredir merakla beklenen oyunu Far Cry 5’in ön oynamasını yaptıracak. 27 Mart’ta piyasaya çıkacak oyun, böylece son sürüme yakın hâliyle İstanbul’da oynanacak.

Ubisoft, ayrıca The Crew adlı oyununu oynatacak ve 3-4 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği ödüllü Rainbow Six Siege turnuvasıyla da Gaming İstanbul Fuarı’nı ziyaret eden oyunseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Cosplay Yarışmasının Toplam Ödülü 10 Bin TL

Kendisine ait 300 fuar ve 4 binin üzerinde organizasyona sahip “etkinlik uzmanı” GL Events tarafından düzenlenen Gaming İstanbul, bu yıl 14 bin metrekare olan fuar alanını 4 bin 400 metrekare büyütecek. Fuardaki alışveriş alanı ve çocuk parkıyla ailelere, geliştirici konferanslarıyla oyun dünyasının profesyonellerine hitap eden Gaming İstanbul, toplam 10 bin TL ödül verilecek GIST Cosplay yarışmasıyla da katılımcılara eğlenceli dakikalar geçirtecek.

Gaming İstanbul’a katılacak şirketler şu şekilde sıralanıyor: Ubisoft, Pearl Abyss, ByNoGame, Param, Xbox, Playstation, Epin, Monster Energy, Redbull, Vestel, Papara, Game Satış, Adore Mobilya, Seti Medya, Ewaapro, Xdrive, Oyungezer, Proud Dinasours, GearBest, Beluga Global, Codemodeon, Binary Games, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech.