LG Yeni Ürünleriyle Birlikte Gücüne Güç Katacak
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LG Yeni Ürünleriyle Birlikte Gücüne Güç Katacak


LG Yeni Ürünleriyle Birlikte Gücüne Güç Katacak
LG Yeni Ürünleriyle Birlikte Gücüne Güç Katacak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 14:14:34
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LG ürünleri yapay zeka teknolojisi ile birlikte ürünlerini güçlendirmek adına DeepThinQ teknolojisi kullanılacak.

LG Electronics CES 2018’de tanıttığı yeni yapay zeka platformu ile şirketin “Deep Learning” teknolojisini bir adım öteye taşıyacak. Yeni platform, son teknolojiler ile donattığı cihazların üretim süreçlerini de hızlandıracak.

LG, geçtiğimiz yıl Kore’de hayata geçirdiği Yapay Zeka Laboratuvarı ile beraber geliştirilen DeepThinQ 1.0 teknolojisi ile yapay zeka araştırmalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Platform ile beraber yapay zeka teknolojilerinin çok daha geniş bir ürün gamına entegrasyonu sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra platform, LG ürün geliştiricilerinin ilerleyen dönemde geliştirecekleri cihazlarda “Deep Learning” teknolojisini kullanabilmelerine imkan tanıyor.

ThinQ’nun açık strateji mantığına uygun olarak DeepThinQ ile geliştirilen mobil cihazlardan beyaz eşyalara kadar uzanan LG ürünleri, son teknoloji ile geliştirilen yapay zeka platformuna bir dizi teknoloji ve çözüm entegre ederek daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Zengin Özelliklerle Geliştirilen Yapay Zeka Deneyimi

DeepThinQ 1.0, yıllar boyu takip ettiği kullanıcı alışkanlıkları ile ses, video, sensör tanımlama gibi özellikleriyle yapay zeka işlevlerini geliştiriyor. DeepThinQ, tam manasıyla açıklık ve çeşitlilik göz önüne alınarak geliştirilirken, bu sayede Android, Linux ve webOS gibi farklı işletim sistemlerini de destekliyor.

LG ThinQ ile “yaşa ve öğren” kavramı da yepyeni bir anlam kazanıyor. DeepThinQ platformu ile geliştirilen cihazlar, bulut servislerini kullanarak zaman içerisinde kendilerini geliştirebiliyorlar. DeepThinQ teknolojisinin merkezinde yer alan “öğrenme” yeteneği, LG’nin yapay zeka ürünlerinin çevresel öğeleri ve kullanıcı davranışlarını algılayabilmesine olanak sağlıyor. Örneğin ThinQ klima, kullanıcılarının alışkanlıklarını zaman içerisinde öğrenerek, evin ısısını kullanıcının genellikle tercih ettiği seviyeye getirebiliyor. “Kabin görüntüleme teknolojisi” ise şoförün yüz ifadesini ve hareketlerini öğrenebilirken, sürücünün uykusuz kalmaya başladığı anı tespit edebiliyor. ThinQ, araç sahibi hakkında elde ettiği bilgileri kullanarak, müziği, ışıklandırmayı ve klimayı otomatik olarak ayarlayabiliyor.

DeepThinQ, ticari ve tüketici sektörlerini hedefleyen ürünlerin tasarım süreçlerini de değiştiriyor. Kore Incheon Uluslararası Havalimanı’nda hizmet veren “Airport Guide Robot”, sofistike ortam gürültüsü aracı ile ses tanıma özelliğini geliştirerek yolcuların taleplerinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. LG'nin robot elektrikli süpürgesi ise sandalye ve köpek arasındaki farkı öğrenip buna göre hareket edebiliyor.

“DeepThinQ; açık platform, açık ortaklık ve açık bağlantı stratejisi aracılığıyla müşterilerimize en güçlü AI çözümlerini sunmak için geliştirdiğimiz açıklık felsefemizin bir örneğidir.” diyen LG Electronics CTO’su Dr. I.P Park, sözlerine şöyle devam ediyor: “ThinQ, tüketicilerin ürünlerimizi kullanma şeklini tamamen değiştirecek; çünkü ThinQ ürünleri kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili bilgi edinip akıllı hizmetler sunmayı öğrenecek.”

LG electronick ekonomi haber basın bülteni
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