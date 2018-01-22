Münih, 22 Ocak 2018 – Özel kimyasallar alanında bir dünya lideri olan Clariant, Çin’in en büyük petrol ve kimya şirketi olan SINOPEC ile iki önemli anlaşmaya imza attığını açıkladı. Anlaşmalar, 27 Eylül 2017 tarihinde Pekin’de, şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından imzalandı.

İlk olarak, SINOPEC’in Clariant’a S-Zorb emici maddesinin FCAS serisi lisansını verdiği FCAS Serisi Emici Madde Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Clariant’ın düşük kükürtlü ticari benzin üretimi için olan katalizör ürün portföyünü genişletmesine olanak sağlayacak.

Sinopec Catalyst Company (SCC) ve Clariant Qatar W.L.L. arasında imzalanan ikinci anlaşma olan, FCC (Akışkan Katalitik Parçalama) Temsilciliği Sözleşmesi ise Clariant Qatar W.L.L.’yi Katar’daki petrol rafinerileri için Sinopec'in FCC katalizörünün yetkilisi haline getiriyor.

Benzin havuzunun ana katkı maddesi olan FCC nafta, ağırlık olarak genelde 2.000 ppm’ye kadar kükürt içerir. Çin V şartnamesi kükürt konsantrasyonu ağırlığının 10 ppm’nin altında olmasını gerektirdiğinden kükürdün giderilmesi büyük önem taşır. Naftadan kükürdü gidermek için yaygın olarak kullanılan, hidrojenle kükürt giderme yöntemi, büyük miktarda hidrojen gerektirir ve RON (araştırma oktan sayısı) kaybına neden olur. S-Zorb süreci ise, yüksek bir RON koruması ve yüksek bir sıvı verimi sağlayarak FCC benzininden tüm kükürt türlerini absorbe eder. Ayrıca bu tek adımdan oluşan süreç, hiçbir geri dönüşüm akışı gerektirmez ve hidrojen tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu özellikler sayesinde S-Zorb Çin’de, benzini Çin Ulusal IV (EURO IV’e eşdeğer) standardından Çin Ulusal V (EURO V’e eşdeğer) standardına yükseltmek için en çok tercih edilen teknoloji haline gelmiştir.

Clariant, SINOPEC ile yaptığı işbirliği sonucunda 2001’den bu yana Çin ve ABD’de bulunan 25’in üzerindeki dünya çapında birimde, düşük kükürtlü benzin üretmek için yeni nesil S-Zorb katalizörü tedarik ediyor. Bu teknoloji ve katalizörler, temiz enerji üretiminde ve emisyon kontrolünde her zaman üstün bir performans sergiliyor.

SINOPEC Group’un Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma Yongsheng, “Saygın, inovatif ve güvenilir bir katalizör ortağıyla işbirliği yapmak SINOPEC'in yakıt kalitesi yükseltme teknolojileri için çok önemli bir yere sahip. Clariant’la geçmişte de selef şirketi Süd-Chemie dahil olmak üzere başarılı işbirlikleri yaptık ve bu işbirliğimizi devam ettirerek daha da genişlettiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

Clariant Kıdemli Başkan Yardımcı ve Katalizör İş Birimi Genel Müdürü Stefan Heuser ise yapılan anlaşmadan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “SINOPEC ile 2001’den beri sürdürdüğümüz başarılı ortaklıktan gurur duyuyoruz ve bu anlaşmalarla işbirliğimizi daha da güçlendirdiğimiz için çok mutluyuz. Yakıt kalitesi geliştirmeye yönelik katalizörlerin önde gelen tedarikçisi olarak, sürdürülebilirlik yoluyla değer ve inovasyon yaratmaya devam etmeyi arzuluyoruz.”