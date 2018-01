Soysal ve Perakende Güneşi Ödülleri 2017 sponsoru ATÜ’nün ev sahipliğinde 22 Ocak Pazartesi günü Ferahfeza’da düzenlenen toplantıya ATÜ İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Şener Harput, Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Yataş Genel Müdürü Nevzat Yıldız, Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, McDonald’s İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Büyükçolak ve McDonald’s Eğitim Yöneticisi Derya Teker katıldı.

ATÜ İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Şener Harput: “2016 zor bir sene oldu, 2017’de hızlıca toparlandık. 2018 sürprizlerle dolu olacak bizim için… İstanbul’da yeni havaalanı açıldığında İstanbul mağazalarımızı kapatıyor olacağız. Yurtdışında büyümemiz devam ediyor. 2017’de bazı ülkelerde 2 haneli büyüdük. Gürcistan, Makedonya, Letonya, Ankara, İzmir, Gazipaşa çok iyi gidiyor. 2018 için gözümüzü yurt dışına çevirdik: İhaleleri takip ediyoruz. TAV’ın aldığı, duty freesini bizim işletmediğimiz havalimanları var Suudi Arabistan gibi… Oralarda olmayı hedefliyoruz. Hareketli bir sene bizi bekliyor” dedi.

En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nün sahibi Yataş Genel Müdürü Nevzat Yıldız: “Yataş mobilya sektörünün en büyük 2. grubu... Başlattığımız dönüşüm programının meyvelerini fazlasıyla aldık. Satışlarımızın % 90’ını perakendeden sağlıyoruz diyebilirim. 2016 yılında yaklaşık % 54 büyümüştük, 2017’de de yaklaşık % 59 büyüdük. Türkiye’de şu anda 350 yurtdışında da 51- 52 mağazamız oldu. 2018 ile 2023 arasında yurt dışında en az 3 ülkede lider olma amacımız var. İran’da 14 mağazamız var ve şu anda Yataş olarak en bilinen 2. markayız. Suudi Arabistan’da çok iyi gidiyoruz. Romanya’da 4-5 mağaza açma hedefimiz var. Bu seneki büyüme hedefimiz % 50… Birebirde ise %28. 2023’de de Türkiye’deki ilk 20 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Kasım ayında yeni bir marka çıkarmayı planlıyoruz. Bununla birlikte 2021 yılında yaklaşık 3 milyar ciro hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü’nün sahibi ‘Hopi’ adına toplantıda söz alan Hopi Genel Müdürü Onur Erbay: “Hopi ile araba da alınabiliyor, maydonoz da, milli piyango bileti de… Bugün Hopi, perakende müşterilerinin şirketlere katkısını % 30’a kadar artırabilecek noktaya geldi. Geçen sene mobil ödemenin ölçeklemesini yaptık. Şu ana kadar yaklaşık 300 bin kişi Hopi’nin mobil ödeme özelliğini kullandı. Kahve Dünyası ile başladık buna… Kahve Dünyası ile ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Hopi kullanarak tek seferde 60 bin TL’ye yakın ödemeler var. 2017’de Hopi ile alınan moda ürünlerinin % 40’ının içinde ‘siyah’ var. Geçen sene en fazla ayakkabı, sonra pantolon ve tişört alınmış. Hopi’de an fazla alışveriş yapılan saat aralığı 16.00 -18.00 aralığı ve en fazla Aralık ayında alışveriş yapmışız. En fazla alışveriş yapılan gün de Pazar iken hafta içi en fazla ise Çarşamba günü alışveriş yapıyoruz. Hopi’de yapılan alışverişlerin % 42’si 36-45 yaş arasındaki insanlar tarafından yapılıyor. En fazla tercih edilen tarz ise casual idi. 2018’in ilk 3 ayında Vestel, Vatan Bilgisayar ve Tekzen de aramızda olacak” yorumlarında bulundu. Hopi'nin 2018'de katlanarak büyüyeceğini dile getiren Erbay, üye sayısının 7,5 milyona, üye iş yeri sayısının 170'e çıkacağını bildirdi.

Toplantıya katılan Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, perakende sektörünün 2017'yi çok iyi geçirdiğini belirterek, 2018'de temkinli olmakla birlikte fevkalade pozitif bir beklenti olduğunu söyledi.

Alışverişin yeni icadı olarak tanımladıkları Hopi'nin her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Boyner, geçen yıl Hopi ile 1,75 milyon ayakkabı, 1 milyon pantolon, 1 milyon tişört satıldığını söyledi. Boyner: “Black Friday'de Hopi üzerinden 27 otomobil satıldı ama Aralık ayında on binin üzerinde piyango bileti de satıldı. 2018'de 300 milyon litre akaryakıt satmaya programlanmış durumda.”

Boyner sözlerine şöyle devam etti: “Perakende sadece perakende olmaktan uzun süredir çıktı. İnternetle birlikte alışveriş dalgası mağaza dışına çıktı, mobille birlikte her yer ve her saat perakendenin yeri ve saati oldu. Müşterinin üye markalarla olan ilişkisini 24 saat kesintisiz sürdürmek istiyoruz. Burada önemli olan datayı anlamlı kullanmak. Sizin ilgi alanınızda sizle konuşması çok önemli. Çok büyük planlarımız var, datayı çok daha akıllı kullanıyoruz. Yapay zeka ile bu becerimizi katlamak istiyoruz."

Cem Boyner, Hopi'nin hızla büyüyeceğini kaydederek mevcut verilerin önlerinin çok açık olduğunu gösterdiğini söyledi. Boyner: "Geçen yıl büyümeler sert ve güçlü oldu. Perakendeci aslında fırtına kaptanıdır, sakin su kaptanı değildir. Dolayısıyla hazırlıklar her zaman çok iyi yapılmıştır. Her türlü sürprize çok hazır sektördür. 2017'de çok hızlı bir büyüme yaşadık. 2018'de temkinli olmakla birlikte fevkalade pozitif bir beklenti olduğunu söylemem lazım. Tedbirli diyorum çünkü bu coğrafyada hiçbir veriye sonsuza kadar kalıcı diye bakamayız. Her an değişebilir ve biz de kendimizi buna adapte ederiz. Yeni bir formülle, tedbirle büyümeyi ve genişlemeyi garantilemeye çalışırız. 2018 için dikkatli, tedbirli ama pozitifiz."

En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü’nün sahibi McDonald’s adına toplantıya katılan McDonald’s İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Büyükçolak: “Ben üniversitede yaptığımız çalışmaları tek bir formülle anlatıyorum: Sunduğumuz değer eşittir deneyim bölü fiyat... Fiyatı etkileyen pek çok faktör olduğu gibi deneyimi etkileyen de pek çok faktör var; restoranlarımızın dizaynı, teknolojiyi nasıl kullandığımız gibi… Ama deneyim için olmazsa olmaz faktör insan… Bu formülde payı ne kadar artırabilirsek değer de o kadar artıyor. ‘Servis Sahnemizdir’ projemiz de insana dokunmak ve değer katmak için hayata geçirdiğimiz bir proje… 2016 ve 2017 zor yıllardı, 2018 daha zor bir yıl olacak. Biz de tedbirliyiz ama pozitifiz. 2016 yılından bu yana hazırladığımız dönüşüm planını istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz. Bunun 3 tane sac ayağı var. Bir tanesi müşteri segmentini yeniden tanımlamaktı. İş modelimizi değiştirdik; malı alırken kazanmak ve tüketiciye fiyatlarımızı buna göre yansıttık. Sonuncusu ise bunu birleştirecek bir çimento olarak nitelendirdiğimiz kurum kültürünü oluşturmaktı. Bunu da birtakım projelerle destekledik. Son iki yıldır çift haneli büyüyoruz."

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko da sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bizler çalıştıkça sektör büyüyor. Türkiye'nin geleceği de çok büyük… Dolayısıyla bizim için de güzel bir yıl geçti” dedi. Hakko, iyi günlerin kendilerini beklediğini ifade ederken 2018'e pozitif baktıklarını ve Vakko'nun bu yılın Eylül ayında Katar'da büyük bir mağaza açacağını ifade etti.