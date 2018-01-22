Hükümlülerin Ürettiği Ürünlerden 3 Milyon Lira Kar Elde Edildi
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Hükümlülerin Ürettiği Ürünlerden 3 Milyon Lira Kar Elde Edildi


Hükümlülerin Ürettiği Ürünlerden 3 Milyon Lira Kar Elde Edildi
Hükümlülerin Ürettiği Ürünlerden 3 Milyon Lira Kar Elde Edildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-22 Saat: 14:22:54
Anasayfa Eko Gündem Hükümlülerin Ürettiği Ürünlerden 3 Milyon Lira Kar Elde Edildi

Samsun Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunda, iş kollarında çalışan mahkumlar ile infaz koruma memurlarının ürettikleri ürünlerden 2017 senesinde 3 milyon lira elde edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hükümlülerin görev aldığı ayakkabı, marangoz, PVC, demir doğrama, plastik boru birleştirme atölyeleri ve adliye çay ocağı ile infaz koruma memurlarının çalıştığı seradan 2017 senesinde elde edilen gelir 3 milyon lira olarak belirlendi. Bafra ilçesinde 305 hükümlünün bulunduğu kurumda ayakkabı üretim, marangoz, PVC, demir doğrama, plastik boru birleştirme atölyeleri ve adliye çay ocağında 90 hükümlü etkin bir biçimde görev aldı. Sağlık sigortalarının da yapıldığı personellere günlük 10 lira ücret ödeniyor. 

Demir doğrama atölyesinde çalışan hükümlüler bina giriş ve bahçe kapıları, korkuluk, panel çit, kafes tel, garaj ve otopark kapıları üretiyor. Atölyede bu sene 600 bin lira değerinde üretim yapıldı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunun 8 senedir hizmet verdiğini, kurumun 380 kişilik kapasitesinin bulunduğunu ve bu kapasitenin yüzde 80'lik bölümünün dolu olduğunu dile getirdi. Türkmen, kurumda 7 atölyenin bulunduğunu ve bu atölyelerde Karadeniz Bölgesi'nde bulunan milli parklara kameriye ve piknik masası ürettiklerini anlattı. 

Hükümlüler Ceza Evinden Çıktığında Da Mesleklerini İcra Edebiliyor 

Hükümlülerin atölyelerde çalışarak zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirdiğini ifade eden Türkmen, bu kişilerin daha sonra görev aldıkları iş kolunda meslek sahibi olduğunu aktardı. Verilen kurslarla hükümlülere halk eğitim onaylı sertifika verdiklerine işaret eden Türkmen, kişilerin tahliye edildikten sonra bu sertifikalarla KOSGEB, İŞKUR gibi kurumlardan destek alarak kendi iş yerlerini açabildiğini anlattı. Türkmen, tahliye edilen hükümlülerin Bakanlığa, kuruma veya kurum yetkililerine teşekkür mektupları gönderdiğine, dışarıda bu eğitimlerin faydasını gördüklerine işaret etti. 

Faaliyetlerini Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı himayesinde yürüttüklerini dile getiren Türkmen, 2016 senesinde 1.5 milyon lira kar elde edildiğini, geçen sene ise 3 milyon lira kar elde edildiğine dikkat çekti. Türkmen, hükümlülere sağlanan faydanın yanı sıra elde edilen karın, cezaevi ve adliye yapımları, cezaevlerinin çeşitli harcamalarda kullanıldığını anlattı. 

Samsun Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu Turgut Türkmen KOSGEB İŞKUR
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