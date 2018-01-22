Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana 800'ü aşkın ATM'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Mısır, İngiltere ve ABD'ye gönderildiğini bildirdi. Elektronet'i Kocaeli Üniversitesi'nde Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okurken açtığını anlatan Kaptana, gemilerin radar sonar sistemlerini bilgisayar sitemine geçirerek işe başladıklarını dile getirdi.

ATM'lerin yalnızca bankacılık işlemleri amacıyla kullanıldığını belirten Kaptana, bu ATM'lerde yüzlerce işlem yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Elektronet'in ürettiği yerli ATM ile bu ön yargının kırdığını dile getiren Kaptana, yerli ATM ile 140 farklı işlemin aynı cihaz üstünden yapılabildiğini aktardı. Bankacılık işlemleri yapıldığını, ehliyet çıkartıldığını, devlet kurumu ödemelerinin yapıldığını, altın, döviz, çek-senet bozdurma, evrak tarama, hatta toplu taşıma kartı dolum işlemlerinin yapıldığına işaret eden Kaptana, ATM çalışmaları için şimdiye kadar 20 milyon dolar yatırım gerçekleştirildiğini belirtti. Yeni nesil ATM’lerin üretimi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kaptana, hedeflerinin Türkiye’nin ATM operatörü haline gelmek olduğuna değindi. Farklı marka ve cihazların toplandığını ve bankacılığa adapte edildiğini belirten Kaptana, bu sistemlere güvenlik yazılımları yüklediklerini, bu işlemi yurt dışında yapan firmaların yüksek maliyetli üretim gerçekleştirdiğini anlattı.

Gelir Paylaşım Modeliyle Yaklaşım

Yerli ATM'nin 3 sene önce TÜBİTAK'la iş birliği içinde üretildiğini aktaran Kaptana, bu ürünün güncel sürümlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde kullanımda olduğunu, projenin zaman içinde geliştiğini dile getirdi. Günümüzde Dubai'de, fotoğraf çekerek ehliyet ve kimlik veren, plakaların üzerindeki tarihleri basan, oturma izni veren makinenin bulunduğunu ifade eden Kaptana, bu cihazların para ile ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirdiğini anlattı. Kaptana, satış yapmadıklarını, gelir paylaşım modeliyle çalıştıklarını aktardı.