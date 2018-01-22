SOCAR Türkiye’nin iştiraki olan, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, 26 Ocak 2018’de 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştiriyor. İrlanda Borsası’nda işlem görmesi planlanan tahviller ile ilgili olarak talep toplama işlemleri tamamlandı. Kupon oranı faizi sabit yıllık yüzde 5,875; satış fiyatı nominal değerin yüzde 99,467’si olarak belirlenen ihraçta, faiz ödemeleri 26 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 6 ayda bir, ilgili yılın 26 Temmuz ve 26 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Star Rafineri Ortaklığında Kullanılacak

İhraçla ilgili açıklama yapan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, ihraç tutarının üç katı talep aldıklarını söyledi. Bunun Petkim’e ve Türkiye’ye olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Mammadov, “Petkim’in kârlılığı son yıllarda rekor üstüne rekor kırarken, Türkiye ekonomisi de istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Tahvil ihracımızın bu kadar başarılı olmasında bu iki etkenin büyük rol oynadığını düşünüyorum” diye konuştu. Tahvil ihracından elde edilecek gelirle şirketin yakın zamanda açıkladığı STAR Rafineri ortaklılığını finanse edeceklerini anımsatan Mammadov, sözlerini şöyle sürdürdü: “STAR Rafineri hem Türkiye için hem de bizim hammadde güvenliğimizin sağlanması açısından çok stratejik bir tesis. Ortaklığımız uzun vadeli olacak. Yıl içinde devreye alınacak rafineri, hammadde ihtiyacımızın tamamını karşılayarak rekabette bize çok önemli bir güç kazandıracak. Bu nedenle bu yatırımı çok önemsiyoruz.”

Tahvil ihracı için Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale ve VTB Capital Plc. yetkilendirildi. 500 milyon dolarlık ihracın vadesi 26 Ocak 2023 olarak belirlendi.