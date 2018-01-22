Geçen hafta Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer artışının etkisi altında kalarak alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, 22 Ocak Pazartesi gününü önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 1.37 oranında yükselerek 163.2 liradan sonlandırdı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyir izleyerek başladıktan sonra saat 10.30 sularında 163.2 lirada dengelendi. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 liradan, Cumhuriyet altını 1.092 liradan işlem görmekte.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, aynı saatlerde önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.17 oranında değer kaybederek 1.330 dolardan işlem görmekte. Yapmış olduğu açıklamalarda Finans Analisti İslam Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın önceki gün Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başlattığını vurguladı. Memiş, bu operasyon hazırlığının kamuoyuna önceden bildirilmesi nedeniyle piyasalar tarafından sürpriz olarak karşılanmadığını dile getirdi.
ABD'deki Gelişmeler Takip Edilecek
Bu hafta içi Zeytin Dalı Harekatı ile yurt dışındaki yoğun haberlerin, veri akışının, altın fiyatları ve dolar kurunun geniş bant aralığında hareket etmesine sebep olabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 160 liranın destek, 165 liranın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekti. Altının ons fiyatının ABD 10 senelik hazine tahvil faizlerinde gözlemlenen artışlara rağmen Cuma günü yükseldiğini bildiren Memiş, ABD'de federal hükümetin kapanmasına yönelik haberlerin ve Avrupa Merkez Bankası (FED)'in perşembe günkü açıklayacağı faiz kararının bu hafta altın fiyatları üzerinde belirleyici etkenler olacağını belirtti.