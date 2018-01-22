Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, aynı saatlerde önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.17 oranında değer kaybederek 1.330 dolardan işlem görmekte. Yapmış olduğu açıklamalarda Finans Analisti İslam Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın önceki gün Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başlattığını vurguladı. Memiş, bu operasyon hazırlığının kamuoyuna önceden bildirilmesi nedeniyle piyasalar tarafından sürpriz olarak karşılanmadığını dile getirdi.

Bu hafta içi Zeytin Dalı Harekatı ile yurt dışındaki yoğun haberlerin, veri akışının, altın fiyatları ve dolar kurunun geniş bant aralığında hareket etmesine sebep olabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 160 liranın destek, 165 liranın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekti. Altının ons fiyatının ABD 10 senelik hazine tahvil faizlerinde gözlemlenen artışlara rağmen Cuma günü yükseldiğini bildiren Memiş, ABD'de federal hükümetin kapanmasına yönelik haberlerin ve Avrupa Merkez Bankası (FED)'in perşembe günkü açıklayacağı faiz kararının bu hafta altın fiyatları üzerinde belirleyici etkenler olacağını belirtti.