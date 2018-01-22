Hedef 20 Bin Ton Kivi Üretimi!
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Hedef 20 Bin Ton Kivi Üretimi!


Hedef 20 Bin Ton Kivi Üretimi!
Hedef 20 Bin Ton Kivi Üretimi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-22 Saat: 15:29:32
Anasayfa Eko Gündem Hedef 20 Bin Ton Kivi Üretimi!

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, şehrin kivi üretimini senelik bazda 20 bin tona çıkarmak istediklerini belirterek, bu üretime yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Yılmaz, Ordu'da fındıktan sonra üreticiler için en çok getiri sağlatan ürünün kivi olduğuna dikkat çekti. Kivi üretiminin her geçen sene yaygınlaştığını dile getiren Yılmaz, şehirde 2017 senesinde 7 bin 100 ton kivi üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Hiçbir üreticinin ürün satışında sorun yaşamadığına işaret eden Yılmaz, kivinin daha dalındayken satıldığını anlattı. Bütün üreticilerin kivilerini pazarladığını aktaran Yılmaz, Ordu kivisine İzmir, Yalova ve İstanbul'un yoğun rağbet gösterildiğini belirtti. Yılmaz, lezzet olarak da iyi olan Ordu kivisinin bu şehirlerde büyük alıcılar tarafından satın alındığına değindi.  

Şehir genelinde 3 bin dekarlık arazide kivi yetiştirildiğini ifade eden Yılmaz, 2 bin üreticinin yalnızca kivi üretimiyle uğraştığını anlattı. Hedeflerinin şehir genelinde kivi üretimini senelik bazda 20 bin tona çıkarmak olduğunu aktaran Yılmaz, bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladıklarını bildirdi. Yılmaz, ilerleyen süreçte yürütülecek yeni projelerle bu hedeflerine ulaşacaklarını öngördüğünü aktardı. 

Kivi Üretimi Yeterli Değil 

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteğiyle yeni kivi bahçelerinin kurulmasının planlandığını ifade eden Yılmaz, yeni projelerle üreticilerin üretime teşvik edilerek kivi üretimine yönlendirileceğini dile getirdi. Bu proje ve teşvikleriyle vitamin açısından oldukça zengin olan kivinin geniş alanlara yayılmasının sağlanacağına işaret eden Yılmaz, kivi üretmek isteyen girişimcilerin bölge müdürlüklerine başvuruda bulunmasını beklediklerini belirterek, bu konuda yetkililerin her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. 

Türkiye'nin kivi üretiminin yeterli olmadığını anlatan Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu ürünün daha çok üretilmesiyle ithal alımların önüne geçilebileceğine değindi. Uzunlar, üretim gerçekleştirmek için uygun araziye sahip olanların kivi üretimine başlaması yönünde tavsiyede bulundu. 

DOKAP KİVİ Ordu Kivi Üreticileri Birliği Yusuf Uzunlar Kemal Yılmaz
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