Teknoloji devi Lenovo’dan yarı yıl tatiline çıkacak çocuklarınız için harika bir karne hediyesi önerisi var. Işıklı halo klavyeye ve oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan Yoga A12 ile çocuklarınız tatilin tadını çıkaracak!

İSTANBUL, 22 Ocak 2018 - Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi Lenovo’nun, çocuklarını mutlu edecek bir karne hediyesi seçmek isteyen velilere süper bir önerisi var. Dilediğinizde bir tablet, dilediğinizde de bir dizüstü bilgisayar olarak kullanabilen Yoga A12 çocuklara hem tatil ödevlerine çalışırken hem de en sevdikleri oyunları oynarken eşlik edecek!

Intel Atom işlemciye sahip olan Yoga A12 sadece 10,9 mm inceliğe ve 990 gr hafifliğe sahip. 13 saate kadar pil ömrü sunan Yoga A12’nin pembe ve siyah renk seçenekleri bulunmaktadır. Yoga A12’yi perakende mağazalarından satın alabilirsiniz.